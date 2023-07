Kinderpornografie: Weitere Wohnungsdurchsuchungen

Dresdner Polizei und Staatsanwaltschaft haben am Donnerstag erneut mehrere Wohnungen in der Landeshauptstadt nach Hinweisen auf Kinderpornografie gesucht. Dies sei bereits der dritte derartige Einsatz in diesem Jahr gewesen, teilte die Polizei mit. Demnach wurden zwölf Wohnungen in Dresden durchsucht. Der Einsatz geschah im Zusammenhang mit Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Dresden gegen zwölf Beschuldigte.

Nach Angaben der Polizei wurden umfangreiche Beweismittel, insbesondere 29 Mobiltelefone, 25 Computer und 133 andere digitale Speichermedien sichergestellt. Am Einsatz beteiligt waren 17 Kriminalisten, ein Hundeführer sowie 50 Beamte der Sächsischen Bereitschaftspolizei. Mit der Aktion soll der signifikanten Zunahme von Ermittlungsverfahren aus dem Bereich der Kinder- und Jugendpornografie effektiv begegnet werden.

Der Polizei zufolge werden die Ermittlungen noch einige Zeit in Anspruch nehmen. (dpa)