Kirchenbrand: Einsturzgefahr erschwert Arbeit der Experten

Großröhrsdorf.

Nach dem Großbrand in der evangelischen Stadtkirche in Großröhrsdorf (Landkreis Bautzen) sind Experten vor Ort, um nach der Ursache zu suchen. Zwei Brandursachenermittler sichern derzeit die Spuren, wie ein Polizeisprecher am Freitagnachmittag sagte. Allerdings könne dies nur mit aller Vorsicht und von außen geschehen. Die stark beschädigte Kirche könne derzeit nicht betreten werden. "Es ist nicht auszuschließen, dass das Gebäude einstürzt", so der Sprecher.