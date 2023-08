Kirchenbrand in Großröhrsdorf: Bischof bestürzt über Feuer

Großröhrsdorf.

Der Bischof der sächsischen Landeskirche, Tobias Bilz, hat bestürzt auf das Feuer in der evangelischen Stadtkirche Großröhrsdorf (Landkreis Bautzen) in der Nacht zum Freitag reagiert. "Der Anblick der zerstörten Kirche ist erschütternd. Gott sei Dank wurde kein Mensch bei dem Brand verletzt", sagte er nach einem Besuch am Brandort. Er zeigte sich beeindruckt, die Stadt-Gemeinschaft stehe "in dieser Stunde der Not" fest zusammen, und versicherte die Gemeinde und das Pfarrerehepaar seine Verbundenheit "in der Trauer und dem Gebet".