Klepsch: Nicht nur Rückblick bei Erinnerung an Mauerbau

Dresden.

Die Erinnerung an den Bau der Berliner Mauer und die deutsche Teilung vor 62 Jahren darf nach Ansicht von Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) nicht bei einem Rückblick stehenbleiben. "Denn die Werte von Freiheit und Demokratie müssen wir uns gerade in Zeiten der zunehmenden Polarisierung stets bewusst halten und diese schützen und verteidigen", erklärte Klepsch am Freitag in Dresden.