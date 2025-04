Kletterer stürzt in der Sächsischen Schweiz

Ein 24-Jähriger stürzt am Chinesischen Turm vier Meter in die Tiefe. Der Verletzte muss mit dem Hubschrauber geborgen werden.

Rosenthal-Bielatal.

Ein 28-jähriger Kletterer ist am Chinesischen Turm im Bielatal (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) gestürzt. Laut Angaben der Bergwacht war der Mann am Montagabend als Vorsteiger unterwegs, als der Unfall passierte. Er stürzte rund vier Meter in die Tiefe und zog sich dabei einen Unterschenkelbruch zu.

Die Bergwachten Pirna und Bad Schandau rückten mit 14 Einsatzkräften aus. Nach der Erstversorgung wurde der Kletterer mit einem Hubschrauber in eine Dresdner Klinik geflogen. Zuerst berichtete der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR). (dpa)