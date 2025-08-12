Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Rettungskräfte können nichts mehr für den verunglückten Kletterer tun. (Symbolbild)
Rettungskräfte können nichts mehr für den verunglückten Kletterer tun. (Symbolbild) Bild: David Young/dpa
Sachsen
Kletterer stürzt in Sächsischer Schweiz in den Tod
Im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge kommt es zu einem folgenschweren Unfall: Wieso der 58-Jährige beim Klettern plötzlich aus großer Höhe fällt, ist unklar. Die Ermittlungen laufen.

Pirna.

Ein Mann ist im Kletterpark Pirna-Liebethal (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) tödlich verunglückt. Laut Angaben der Polizei fiel der 58-Jährige am Montagnachmittag aus etwa 14 Metern Höhe. Er verletzte sich so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der "MDR" hatte zuerst berichtet. 

Seine Begleiter treffe ersten Angaben zufolge keine Schuld. Es sehe nach einem Unfall aus, hieß es weiter. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
