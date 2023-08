Klimaaktivisten blockieren Straße in Leipziger Innenstadt

Leipzig.

Klimaaktivisten haben am Montag in Leipzig erneut eine Straße blockiert. 17 Personen hätten sich am Nachmittag in der Innenstadt am Augustusplatz auf die Fahrbahn gesetzt, sagte eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage. Wie viele sich von ihnen mit den Händen auf der Straße festgeklebt haben, war zunächst unklar.