Klimawandel in Sachsen: Entwicklungen, Hintergründe und regionale Lösungen

Die Erderwärmung ist längst kein fernes Phänomen mehr - auch in Sachsen spüren Menschen und Natur die Folgen . In unseren Klima-Nachrichten berichten wir regelmäßig über extreme Wetterlagen wie Dürreperioden oder plötzliche Hochwasser, die immer häufiger auftreten. Fachleute diskutieren, ob wir uns bereits im Stadium einer Klimakatastrophe befinden - unsere Redaktion liefert Einordnung, Analysen und Stimmen aus der Region. Weiter lesen...

Erneuerbare Energien im Aufschwung

Ob Windkraft in der Lausitz, neue Photovoltaikanlagen in den Städten oder Wasserkraftprojekte im Erzgebirge: Sachsen setzt zunehmend auf saubere Energie. In unseren Beiträgen stellen wir Initiativen, Förderungen und lokale Erfolge im Bereich der Energiewende vor - praxisnah und aktuell. Denn wie Sachsen die Energiewende meistert, ist entscheidend für den Klimaschutz im gesamten Bundesgebiet.

Nachhaltigkeit im Alltag

Vom umweltfreundlichen Bauen bis zum Einkauf auf dem Wochenmarkt - nachhaltiges Handeln beginnt im Kleinen. Unsere Redaktion beleuchtet regelmäßig, wie regionale Produzenten, Betriebe und Bürger zur Vermeidung von Schadstoffen beitragen und gleichzeitig die lokale Wirtschaft stärken. In unseren Klima-Nachrichten erfahren Sie, wie sich solche Ansätze auf Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft auswirken.

E-Mobilität: Sachsen auf dem Weg zur emissionsfreien Mobilität

Der Umstieg auf E-Fahrzeuge ist in vollem Gange - wir begleiten den Wandel. Ob Ausbau der Ladeinfrastruktur, E-Busse in Chemnitz oder innovative Projekte an Hochschulen: Unsere Berichterstattung zeigt, wie Mobilität nachhaltiger wird und welche Herausforderungen noch zu bewältigen sind. Mit Reportagen, Interviews und Hintergrundartikeln bleiben Sie bei uns immer auf dem aktuellen Stand.

Ihr regionales Klima-Update - fundiert, verständlich und relevant

Unsere Klima-Nachrichten liefern fundierte Informationen rund um den Klimawandel in Sachsen. Wir ordnen Entwicklungen ein, berichten über politische Entscheidungen und zeigen, wie Initiativen vor Ort konkret wirken. Ob politisch interessiert, engagiert in der Klimabewegung oder einfach auf der Suche nach verlässlichen Nachrichten - bei uns finden Sie alles rund ums Klima in Sachsen. (fp)