Das Gesundheitszentrum Reichenbach als Modell für ganz Sachsen? Ministerpräsident Michael Kretschmer im Gespräch mit AOK-Vorstand Stefan Knupfer, dem Generalsekretär der CDU in Sachsen, Tom Unger, und Immobilieninvestor Kilian Lange (v.l.n.r.)
Das Gesundheitszentrum Reichenbach als Modell für ganz Sachsen? Ministerpräsident Michael Kretschmer im Gespräch mit AOK-Vorstand Stefan Knupfer, dem Generalsekretär der CDU in Sachsen, Tom Unger, und Immobilieninvestor Kilian Lange (v.l.n.r.) Bild: Thomas Voigt
Das Gesundheitszentrum Reichenbach als Modell für ganz Sachsen? Ministerpräsident Michael Kretschmer im Gespräch mit AOK-Vorstand Stefan Knupfer, dem Generalsekretär der CDU in Sachsen, Tom Unger, und Immobilieninvestor Kilian Lange (v.l.n.r.)
Das Gesundheitszentrum Reichenbach als Modell für ganz Sachsen? Ministerpräsident Michael Kretschmer im Gespräch mit AOK-Vorstand Stefan Knupfer, dem Generalsekretär der CDU in Sachsen, Tom Unger, und Immobilieninvestor Kilian Lange (v.l.n.r.) Bild: Thomas Voigt
Sachsen
Klinikpleiten, Ärztemangel: Wie weiter mit der Gesundheitsversorgung in Sachsen?
Redakteur
Von Katrin Saft
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach der Insolvenz der Paracelsus-Klinik in Reichenbach ist dort ein ambulantes Gesundheitszentrum entstanden. Die AOK Plus sieht darin eine Blaupause für weitere bedrohte Standorte. Doch so einfach ist es nicht.

Die Angst geht um auf dem Land. Angst, dass nach dem Bäcker, der Gaststätte oder der Post auch noch die medizinische Versorgung wegbricht. Es ist die Sorge, dass die Wege zum Arzt noch weiter werden, die Klinik im Notfall nicht mehr rechtzeitig erreicht werden könnte. Seit Jahren werden Reformen angekündigt – beginnend bei den...
