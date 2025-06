Klopp lobt RB-Trainer Werner: "Absoluter Überperformer"

Die Namen Erik ten Hag und Cesc Fàbregas wurden gehandelt, doch Ole Werner übernimmt das Traineramt bei RB Leipzig. Der Ex-Bremer ist keine B-Lösung, betont Red Bulls prominenter Fußballchef.

Leipzig.

Jürgen Klopp hat dem Eindruck widersprochen, dass der neue Trainer Ole Werner bei RB Leipzig nicht unbedingt der Wunschkandidat gewesen sei. "Als sein Engagement völlig überraschend in Bremen beendet wurde, waren wir uns intern schnell einig, dass er unser Kandidat ist. Er war in seinen bisherigen Clubs ein absoluter Überperformer", sagte der Global Head of Soccer beim Red-Bull-Konzern im Interview der "Welt am Sonntag".