Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Jürgen Klopp will nicht mehr als Trainer arbeiten - zumindest aktuell nicht
Jürgen Klopp will nicht mehr als Trainer arbeiten - zumindest aktuell nicht Bild: Georg Wendt/dpa
Jürgen Klopp (Mitte, mit schwarzem Cap), bei einem Spiel von RB Leipzig
Jürgen Klopp (Mitte, mit schwarzem Cap), bei einem Spiel von RB Leipzig Bild: Jan Woitas/dpa
Jürgen Klopp will nicht mehr als Trainer arbeiten - zumindest aktuell nicht
Jürgen Klopp will nicht mehr als Trainer arbeiten - zumindest aktuell nicht Bild: Georg Wendt/dpa
Jürgen Klopp (Mitte, mit schwarzem Cap), bei einem Spiel von RB Leipzig
Jürgen Klopp (Mitte, mit schwarzem Cap), bei einem Spiel von RB Leipzig Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
Klopp vermisst "nichts" - aber lässt Hintertür offen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Jürgen Klopp hat aktuell keine Ambitionen, sich nochmal auf die Trainerbank zu setzen. Für immer ausschließen will er es aber nicht. Er äußert sich auch zur Kritik an seinem Einstieg bei Red Bull.

Leipzig.

Jürgen Klopp lässt sich ein Hintertürchen für eine Rückkehr auf die Trainerbank offen. Dass er seine Karriere an der Seitenlinie nie wieder aufnehmen werde, "das ist das, was ich glaube", sagte der frühere Erfolgscoach dem Portal "The Athletic": "Aber du weißt es nicht. Ich bin 58. Wenn ich mit 65 noch einmal anfangen würde, würden alle sagen: 'Du hast gesagt, du machst das nie wieder!'". Aktuell denke er aber überhaupt nicht an einen möglichen Trainerjob: "Ich vermisse nichts."

Ohne die tägliche Arbeit auf dem Trainingsplatz habe er durch die höhere Flexibilität und Freiheit erheblich an Lebensqualität gewonnen, berichtete Klopp. "Ich kann in den Urlaub fahren. Und ich entscheide, wann", sagte der 58-Jährige, ehe er lachend mit Blick auf seine Ehefrau ergänzte: "Okay, Ulla entscheidet, wann." Aber es seien eben "nicht die Premier League oder die Bundesliga, die entscheiden".

Kritik am Red-Bull-Einstieg für Klopp "kein Problem"

Nach seinem Ende als Trainer des FC Liverpool stieg Klopp im Januar 2025 als Global Head of Soccer beim Red-Bull-Konzern ein und trägt damit auch Verantwortung beim Bundesligisten RB Leipzig. Das sorgte für viel Kritik in der Fanszene, da Klopp oft den Eindruck vermittelt hatte, für traditionelle Werte im Profifußball zu stehen. Das Fußball-Engagement des Großkonzerns aus Österreich steht aber für viele Anhänger konträr dazu.

Überrascht hätten ihn die negativen Reaktionen nicht, sagte Klopp. "Ich bin Deutscher. Ich weiß, was die Leute in Deutschland über das Engagement von Red Bull im Fußball denken. Sie lieben Red Bull. In allen Bereichen. Aber im Fußball? Nein", sagte der frühere Bundesligatrainer von Borussia Dortmund und vom FSV Mainz 05: "Lustigerweise gab es nur in Deutschland eine solche Reaktion. Aber das ist okay – kein Problem."

Jürgen Klopp (Mitte, mit schwarzem Cap), bei einem Spiel von RB Leipzig
Jürgen Klopp (Mitte, mit schwarzem Cap), bei einem Spiel von RB Leipzig Bild: Jan Woitas/dpa
Jürgen Klopp (Mitte, mit schwarzem Cap), bei einem Spiel von RB Leipzig
Jürgen Klopp (Mitte, mit schwarzem Cap), bei einem Spiel von RB Leipzig Bild: Jan Woitas/dpa

"Nicht der Fußballpapst"

Als Ex-Trainer wolle er nun "nicht der Fußballpapst" sein und den Leuten sagen, "was sie zu tun haben. Zumindest nicht außerhalb der Red-Bull-Welt". In seiner neuen Rolle sieht er sich eher als Helfer und Ratgeber denn als Boss. "Ich will, wenn nötig, der Notruf der Trainer oder Sportdirektoren sein, derjenige, den sie anrufen, wenn sie nicht wissen, mit wem sie sprechen sollen", erklärte Klopp. 

Neben RB Leipzig gehören die New York Red Bulls in den USA, RB Bragatino in Brasilien und RB Omiya Ardija in Japan zu den RB-Clubs weltweit. Bei Red Bull Salzburg ist das Unternehmen Hauptsponsor. Zudem hat Red Bull Minderheitsbeteiligungen bei Leeds United und dem französischen Aufsteiger FC Paris. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
18.09.2025
2 min.
Red Bull: Jürgen Klopp bekommt neuen Kollegen
Ab dem 1. Oktober ist Florian Scholz fürs Kommerzielle im Fußballreich von Red Bull zuständig.
Das österreichische Unternehmen verstärkt seine Führungsabteilung im Fußball. Ein ehemaliger RB-Leipzig-Funktionär übernimmt den Posten und ist ausschließlich fürs Kommerzielle zuständig.
03.10.2025
2 min.
Trump will getreue Unis mit Förderung belohnen
Trump wünscht, dass die Unis verbieten, was "konservative Ideen bestrafen, herabsetzen oder sogar Gewalt gegen sie anstiften könnte".
Viele Top-Unis in den USA wurden von Donald Trump angegangen - Fördermittel drohten wegzufallen. Nun will die Regierung mit Geld locken und fordert im Gegenzug von Unis etwas ein.
03.10.2025
2 min.
Flugausfälle wegen Drohnensichtungen am Flughafen München
Rund 20 Flüge fielen am Donnerstagabend am Münchner Flughafen aus.
Nächtliche Aufregung am Münchner Flughafen: Menschen berichten von einer Drohne am Himmel. Rund 20 Flüge werden gestrichen. Polizei und Hubschrauber suchen das Gelände ab.
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
01.10.2025
3 min.
Klopps Meinung zur XXL-WM? Kann ich "Mikrowelle erzählen"
Jürgen Klopp will nicht mehr als Trainer arbeiten - zumindest aktuell nicht. (Archivbild)
Jürgen Klopp hat eine klare Meinung zur immer größer werdenden Belastung für Fußballspieler - und auch einen Lösungsansatz. Doch dafür müssten Profis auf Geld verzichten.
Mehr Artikel