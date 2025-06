"Klosical" von Prinzen-Sänger - Kein stilles Örtchen

Tobias Künzel ist als Sänger der Prinzen bekannt, schreibt aber auch Musicals. Wie es sich für einen echten Prinzen gehört, darf auch in seinem neuen Musical ein Thron nicht fehlen.

Halle/Leipzig.

Erst London, dann Halle: das neue Musical von Prinzen-Sänger Tobias Künzel (60) hat einen weiten Weg hinter sich. "Death On The Throne - The Loosical" feierte zunächst Ende März in London Premiere, und wird nun als deutsche Version "Tod auf dem Thron - Das Klosical" in Halle aufgeführt.