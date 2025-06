Knallorangener Mond, tiefrote Sonne über Sachsen: So beunruhigend ist dieses Phänomen

Faszinierendes Himmelsspektakel über Sachsen: Wer in den vergangenen Tagen abends und morgens in den Himmel geschaut hat, konnte einen blut-orangenen Mond und eine tiefrote Sonne über dem Freistaat sehen. Der Grund für dieses Phänomen ist kein guter.

Chemnitz. Forscher des Leibniz-Instituts für Troposphärenforschung (TROPOS) registrieren immer wieder mal dünne Rauchschichten in drei bis zwölf Kilometern Höhe über Sachsen: Schon vor zwei Jahren ist es den Wissenschaftlern dann auch gelungen, zweifelsfrei nachzuweisen, dass diese Partikel tatsächlich durch die Waldbrände in Nordamerika in die Atmosphäre gelangen.

Rußpartikel wirken wie ein Filter

Ein Nebeneffekt der verheerenden Brände in Nordamerika: Sie zaubern ein wunderschönes Farbenspiel in den Himmel über Sachsen. Denn dieser Feinstaub filtert, streut und dimmt das Licht der Sonne so stark, dass in den vergangenen Tagen oft nur noch die rötlichen Farbtöne übrig geblieben sind. Dadurch erscheinen nicht nur die Sonnenauf- und -untergänge derzeit über Deutschland roter als üblich. Auch der Mond schimmert rötlicher als sonst.

Zudem kann der Himmel dadurch ähnlich wie bei Saharastaub leicht getrübt aussehen, wie die TROPOS-Forscher erklären. Am Pfingstmontag war über weiten Teilen Mitteleuropas auf Webcam-Bildern dieser milchige Schleier gut zu erkennen.

In Kanada wüten erneut Hunderte Brände

In den vergangenen Tagen sorgte dieser Rauch aus Übersee in ganz Deutschland für einen orangenen Mond und eine tiefrote Sonne, wenn nicht gerade Wolken die Sicht versperrten. Ursache dafür sind dieses Mal die vielen Waldbrände im Mai in den kanadischen Provinzen Ontario, Manitoba und Saskatchewan. Die Rußpartikel, auch Aerosole genannt, legten in den vergangenen Tagen mehrere tausend Kilometer über den Atlantik bis nach Europa zurück.

Auch jetzt kämpft die Feuerwehr im ganzen Land gegen mehr als 200 Waldbrände. In den am stärksten betroffenen Regionen herrscht Ausnahmezustand, mehr als 31.000 Menschen mussten evakuiert werden. In Kanada wüten noch immer mehrere Hundert Brände.

Tiefrot ging die Sonne über dem Freistaat in den vergangenen Tagen auf. Bild: EHL Media/Tim Meyer Tiefrot ging die Sonne über dem Freistaat in den vergangenen Tagen auf. Bild: EHL Media/Tim Meyer

Rauchwolken erreichen Europa

Die Auswirkungen der verheerenden Waldbrände in Kanada sind in Europa immer stärker zu spüren. So bekommen die Kanadier die Feuer oft einfach nicht in den Griff. Weil sie in sehr abgelegenen und zugleich schwer zugänglichen Gegenden toben, weil die Löschkapazitäten begrenzt sind, weil sie sich wegen der hohen Temperaturen und langen Dürreperioden leicht ausdehnen und immer wieder neu entzünden.

„Wenn in Kanada und den USA wochenlang Wälder brennen, dann leiden nicht nur die Menschen dort darunter“, hatte TROPOS-Forscher Benedikt Gast vor zwei Jahren erklärt. „Auch die Atmosphäre über Europa wird beeinflusst.“ Das Team von Copernicus-Leiter Mark Paddington beobachtet mithilfe von Satelliten den Rauchtransport genau. So zog die erste große Wolke zog schon Mitte Mai in den Mittelmeerraum, zum ersten Juni erreichte dann eine viel größere den Nordwesten Europas.

Welche Folgen hat der Rauch in der Atmosphäre für das Wetter in Europa?

In Europa stellt die Beeinträchtigung der Luftqualität durch die Waldbrände im Gegensatz zu Nordamerika zwar momentan überhaupt keine Gesundheitsgefahr dar. Weil der Rauch über Europa hinweg in großen Höhen schwebe und zudem inzwischen stark verdünnt sei, so die Leipziger Forscher. Messungen über Leipzig in den Jahren 2022 und 2023 hätten aber ergeben, dass die obere Troposphäre über Europa möglicherweise stärker verschmutzt sei als bisher angenommen, insbesondere während der sommerlichen Waldbrandsaison, schreibt das TROPOS-Forschungsteam im Fachjournal „Atmospheric Chemistry and Physics“.

Die Beobachtungen ließen vermuten, dass dünne Rauchschichten die Bildung von Eiswolken begünstigen können. Wie Waldbrandrauch und Wolkenbildung zusammenhängen, wird nun weiter erforscht. „Seit Beginn der Waldbrandsaison 2023 auf der Nordhalbkugel haben wir Rauch in fast jeder Schicht der Atmosphäre gesehen, auch in der unteren Stratosphäre“, hatte TROPOS-Forscher Albert Ansmann mal erklärt. Das sei aus Sicht der Atmosphärenforschung ein beunruhigender Trend.

„Die Klimaerwärmung scheint nicht nur dafür zu sorgen, dass die großen Wälder am Rande des Polarkreises immer häufiger und stärker brennen.“ Sie verändere auch die Atmosphäre, was wiederum das Klima beeinflusse. „Dazu kommt, dass vieles dafür spricht, dass der Rauch auch die Ozonschicht angreift und damit ein Gesundheitsrisiko für Millionen Menschen darstellt.“ (juerg)