Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Als Interventionsfläche zur Kulturhauptstadt ist die historische Hartmannfabrik mit Millionenaufwand auf Vordermann gebracht worden. Aus einer Fabrikruine wurde das Besucherzentrum der Kulturhauptstadt. (Archivbild)
Als Interventionsfläche zur Kulturhauptstadt ist die historische Hartmannfabrik mit Millionenaufwand auf Vordermann gebracht worden. Aus einer Fabrikruine wurde das Besucherzentrum der Kulturhauptstadt. (Archivbild) Bild: Sebastian Willnow/dpa
Als Interventionsfläche zur Kulturhauptstadt ist die historische Hartmannfabrik mit Millionenaufwand auf Vordermann gebracht worden. Aus einer Fabrikruine wurde das Besucherzentrum der Kulturhauptstadt. (Archivbild)
Als Interventionsfläche zur Kulturhauptstadt ist die historische Hartmannfabrik mit Millionenaufwand auf Vordermann gebracht worden. Aus einer Fabrikruine wurde das Besucherzentrum der Kulturhauptstadt. (Archivbild) Bild: Sebastian Willnow/dpa
Sachsen
Knapp 58 Millionen Euro für Chemnitzer Stadtentwicklung
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für das Kulturhauptstadtjahr sind zahlreiche Gebäude und Plätze in Chemnitz mit Millionenaufwand auf Vordermann gebracht worden. Doch es gibt auch Rückschläge.

Chemnitz.

Mit dem Kulturhauptstadtjahr sind knapp 58 Millionen Euro in Chemnitzer Stadtentwicklungsprojekte geflossen. Profitiert haben rund 30 Vorhaben verschiedener Größe: vom Marktbrunnen über die Hartmannfabrik als Besucherzentrum bis hin zur Restaurierung des Elternhauses des Malers Karl Schmidt-Rottluff, in dem ein neues Museum eingerichtet wurde. 

Am Wochenende werden nun die letzten beiden Projekte eingeweiht - der Park unter dem Eisenbahnviadukt sowie der Erweiterungsbau eines Jugendclubs im Stadtteil Einsiedel, wie die Stadtverwaltung informierte. Aus diesem Anlass gibt es unter dem Titel "Fertsch" an zahlreichen Orten verschiedene Aktivitäten: von Führungen und Ausstellungen über Spiel- und Sportangebote bis zu Musik. 

Sorgenkind Schauspielhaus

Doch nicht alle Projekte wurden erfolgreich umgesetzt. So hatte auch das Schauspielhaus in diesem Zuge saniert werden sollen. Das Vorhaben liegt allerdings wegen eines enormen Kostenanstiegs auf Eis. Inzwischen wird sogar über einen neuen Standort für die Theaterbühne diskutiert. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
18:00 Uhr
4 min.
Michael Stötzers letzter Akt: Neuer Park in Chemnitz setzt auferstandenes Bahnviadukt in Szene
Der neue Park betont das wiedererstandene Bahnviadukt.
Als eine der letzten von insgesamt 30 Interventionsflächen der Kulturhauptstadt ist der Park unter dem restaurierten Eisenbahnviadukt an der Annaberger Straße fertiggestellt worden.
Jens Kassner
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
26.07.2025
3 min.
Kunst im Kohlekraftwerk: Festival lockt Tausende Besucher
Ehemaliger Kühlturm als Klangraum: Das Festival "Begehungen" lockt derzeit Tausende Besucher mit zeitgenössischer Kunst auf das Gelände des stillgelegten Braunkohle-Kraftwerks in Chemnitz.
Alljährlich erweckt das Festival "Begehungen" verlassene Orte mit Kunst zu neuem Leben. Im Kulturhauptstadtjahr ist die Dimension größer als bisher: Schauplatz ist ein stillgelegtes Kohlekraftwerk.
16:22 Uhr
2 min.
Elbe am Standort der Carolabrücke wieder befahrbar
Die Schifffahrt kann wieder ungehindert verkehren. (Archivbild)
Nach dem Einsturz der Carolabrücke in Dresden ging für die Schifffahrt an dieser Stelle nicht mehr viel. Jetzt herrscht wieder freie Fahrt. Doch es gibt ein neues Problem.
16:22 Uhr
3 min.
Pakistan nimmt weitere Afghanen aus Aufnahmeprogrammen fest
Haji-Abschiebezentrum in Islamabad
Pakistan führt Razzien in Gästehäusern fort, in denen Afghanen mit Aufnahmezusage aus Deutschland untergekommen sind. Organisationen reichen Klagen gegen zwei Bundesminister ein.
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
Mehr Artikel