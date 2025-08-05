Knatsch um die Krone: Gibt es doch noch eine sächsische Weinkönigin?

Weinköniginnen gelten als PR-Botschafter des Rebensafts, müssen etwa mit Fachwissen und Stehvermögen auf Empfängen glänzen. Seit 1987 werden auch in Sachsen Weinhoheiten gewählt - doch fällt die Wahl 2025 aus?

Dresden. Bekommt Sachsen wieder eine Weinkönigin oder nicht? Nach einem Medienbericht sah die Sache zunächst eindeutig aus – doch nun könnte auch alles anders kommen.

Was war passiert? Eigentlich konnten bis 31. Mai Bewerberinnen ihre Unterlagen beim Weinbauverband Sachsen einreichen, die für ein Jahr als Weinhoheit des Freistaates ehrenamtlich tätig sein wollen. Neben der Weinkönigin gilt es dabei, auch die Posten der beiden sächsischen Weinprinzessinnen zu besetzen. So weit, so unspektakulär. Bis zu Berichten der „Sächsischen Zeitung“ (SZ).

Die vermeldete zunächst, dass die Bewerbungsfrist für die Hoheiten in spe von Ende Mai auf Ende Juni verlängert wurde. Grund: Die Zahl der Bewerberinnen sei überschaubar gewesen. Sehr überschaubar. Es gab demnach nämlich nur eine: Janine Merkel, bis zum vergangenen Wochenende noch Weinprinzessin im Freistaat.

Bewerberin als Gefahr für das Verbands-Image?

Nach der Fristverlängerung gab es immerhin zwei Bewerberinnen, allerdings immer noch zu wenige, um die drei Positionen zu besetzen. Und damit nicht genug: Eine der Bewerberinnen – eben jene Janine Merkel – sollte zur Wahl nicht zugelassen werden.

Die Gründe dafür? Unklar. In einer Mail, in welcher der Vorstand des Weinbauverbandes Merkel dies mitteilte, war laut SZ die Rede davon, dass bei ihrer Wahl die Gefahr bestünde, „dass das öffentliche Ansehen und das Image des Weinbauverbandes Sachsen und damit auch der gesamten sächsischen Weinbranche Schaden nehmen könnten“.

Schließlich wurde die für den 12. August geplante Wahl nach Zeitungsangaben ganz abgesagt. Dem widerspricht nun Felix Hößelbarth, der Vorstandsvorsitzende des Weinbauverbandes Sachsen, gegenüber unserer Redaktion.

Er räumt am Telefon ein: „Ja, es hat ein bisschen geknirscht hinter den Kulissen.“ Im Gespräch mit der „Freien Presse“ betont er jedoch, man arbeite an einer Lösung. Wie die aussehen könnte? „Eine Wahl oder eine Einsetzung.“ Dies könnte laut Verbandschef eventuell sogar zügig passieren.

Weinbauverband will tragbare Lösung

Was die Mitteilung an Janine Merkel anbelangt: Die ist echt, informiert er und hofft, dass man nun „die Kuh wieder vom Eis“ kriege. Doch warum hatte man beim Verband überhaupt Sorge, dass die Bewerberin dem Image schaden könnte?

Hößelbarth verweist auf Verbandsinterna: „Das müssen wir miteinander besprechen und auch bewerten.“ Details wollte er keine nennen. „Das gehört nicht in die Zeitung.“

Merkel soll sich laut SZ inzwischen rechtlichen Beistand gesucht haben. „Ich habe mir nichts vorzuwerfen“, sagt sie und sieht ihren Ruf beschädigt.

Wie wäre es mit einem Weinkönig?

Mit Blick auf das sehr überschaubare Bewerberinnenfeld fragt man sich: Gibt es generell weniger Frauen, die noch ein Weinköniginnen-Krönchen tragen wollen, oder ist 2025 eine Ausnahme? Die Zahlen schwanken, räumt der Vorstandsvorsitzende ein. Mal bewerben sich mehr, mal weniger. In anderen Weinbauregionen sei es ähnlich. Warum?

Hößelbarth sieht mehrere Ursachen. Etwa dass es nicht leicht sei, Arbeitgeber zu finden, welche die Bewerberinnen dabei unterstützten, das einjährige Ehrenamt und den Job unter einen Hut zu bekommen. Auch habe sich die Gesellschaft gewandelt. „Vielleicht ist es nicht mehr ganz zeitgemäß, dass Frauen als Produktwerbeobjekt funktionieren?“, gibt er zu bedenken.

Wie wäre es denn mal mit einem sächsischen Weinkönig? Immerhin „regiert“ in Reinhessen auch erstmals ein junger Mann. Das müssten die Verbandsmitglieder entscheiden, sagt Hößelbarth.

Es sei allerdings „sicherlich ein großes Thema“ für die nächste Mitgliederversammlung, die spätestens im November stattfindet. Dann könne man auch diskutieren, ob es generell Neuerungen gebe: „Gibt es noch die Wahl? Gibt es noch die Kandidatinnen? Halten wir an dem fest oder wollen wir was anderes machen?“

Weinhoheiten: Relikt der Vergangenheit?

Sind Weinhoheiten für jüngere Leute womöglich einfach ein Relikt der Vergangenheit, das sie nicht mehr anspricht? Hößelbarth möchte nicht verallgemeinern. „Es gibt nach wie vor jüngere Leute, die sich sehr für diese Tradition begeistern.“

Allerdings denke er, dass die jüngere Generation insgesamt das Thema „vielleicht nicht mehr ganz so spannend findet“. Da gehe es dann eher um hippen, modernen Wein und Weinpartys, aber nicht mehr so sehr um die traditionellen Weinhoheiten.

Wird es die seit 1987 bestehende Tradition der Weinkönigin auch künftig noch in Sachsen geben? Hößelbarth verweist auf seinen Verband, in dem das besprochen werden müsse: „Wenn es eine deutliche Mehrheit gibt, die das noch will, dann werden wir das weiter machen.“ Aber: „Dann werden wir die Mitglieder oder die Weinbranche auch ein Stück weit mit in die Verantwortung nehmen und Unterstützung einfordern müssen, damit sichergestellt ist, dass wir Kandidatinnen finden.“

Oder aber es kommt ganz anders: „Vielleicht finden wir auch neue Möglichkeiten, eine andere Art von Repräsentanten, die den sächsischen Wein erklären, Weinfeste eröffnen oder Azubis das Facharbeiterzeugnis übergeben.“ (phy)