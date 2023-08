Knie-Verletzung: Leipziger Neuzugang Bitshiabu fällt aus

Leipzig.

Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss möglicherweise monatelang auf Verteidiger El Chadaille Bitshiabu verzichten. Der Neuzugang von Paris Saint-Germain zog sich am Dienstag im Training einen Innenbandriss im rechten Knie zu, wie der Club am frühen Abend bestätigte. Der 18-Jährige werde "längerfristig ausfallen und zum Saisonstart fehlen". Das erste Pflichtspiel bestreitet die neu formierte Mannschaft am kommenden Samstag (20.45 Uhr/Sat.1) mit dem Supercup bei Meister Bayern München, bevor am 19. August (15.30 Uhr/Sky) bei Bayer Leverkusen die erste Bundesliga-Partie ansteht.