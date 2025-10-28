"Knifflige Aufgabe": FCM vor Pokalflug nach Illertissen

Gegen Regionalligist FV Illertissen will Zweitligist 1. FC Magdeburg am Mittwochabend eine Runde im DFB-Pokal weiterkommen. Dafür setzen die Elbestädter sogar auf eine Anreise per Flugzeug.

Magdeburg. Anreise mit dem Flugzeug, Respekt vor dem Gegner: der 1. FC Magdeburg nimmt das Pokalspiel beim Fußball-Viertligisten FV Illertissen nicht auf die leichte Schulter. "Jeder kennt die Gefahr. Die Voreinstimmung auf so ein Spiel begleiten wir mit den Jungs, aber sie müssen es auf dem Platz dann umsetzen", sagte Trainer Petrik Sander zur Besonderheit des DFB-Pokalspiels am Mittwoch (18.00 Uhr) beim klassentieferen Gegner.

Nicht mitwirken kann Magdeburgs Stamm-Innenverteidiger Jean Hugonet, der sich einen Teilabriss des Innenbands im rechten Knie zugezogen hat. Der Franzose fällt voraussichtlich sechs Wochen aus. "Wir schmeißen keine Rotationsmaschine an, werden aber punktuell etwas verändern", kündigte Sander an.

"Knifflige Aufgabe "

"Wir wissen um die Wichtigkeit des Spiels, wollen das auf dem Weg nach Bochum mitnehmen, ohne das so nebenbei zu erledigen. Das wird eine knifflige Aufgabe - wer Nürnberg in der ersten Runde rauskegelt, hat schon Qualität", so Sander über Gegner Illertissen. Sein Team sieht der 64-Jährige inzwischen gefestigt genug, den Einzug ins Achtelfinale zu meistern.

Der FCM wird am Mittwoch mit dem Flugzeug über Memmingen anreisen und auch wieder zurückfliegen, um die Belastung für die Spieler in der englischen Woche möglichst zu reduzieren. (dpa)