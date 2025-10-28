Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Petrik Sander fliegt mit dem FCM zum Pokal nach Bayern.
Petrik Sander fliegt mit dem FCM zum Pokal nach Bayern. Bild: Andreas Gora/dpa
Petrik Sander fliegt mit dem FCM zum Pokal nach Bayern.
Petrik Sander fliegt mit dem FCM zum Pokal nach Bayern. Bild: Andreas Gora/dpa
Sachsen
"Knifflige Aufgabe": FCM vor Pokalflug nach Illertissen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gegen Regionalligist FV Illertissen will Zweitligist 1. FC Magdeburg am Mittwochabend eine Runde im DFB-Pokal weiterkommen. Dafür setzen die Elbestädter sogar auf eine Anreise per Flugzeug.

Magdeburg.

Anreise mit dem Flugzeug, Respekt vor dem Gegner: der 1. FC Magdeburg nimmt das Pokalspiel beim Fußball-Viertligisten FV Illertissen nicht auf die leichte Schulter. "Jeder kennt die Gefahr. Die Voreinstimmung auf so ein Spiel begleiten wir mit den Jungs, aber sie müssen es auf dem Platz dann umsetzen", sagte Trainer Petrik Sander zur Besonderheit des DFB-Pokalspiels am Mittwoch (18.00 Uhr) beim klassentieferen Gegner. 

Nicht mitwirken kann Magdeburgs Stamm-Innenverteidiger Jean Hugonet, der sich einen Teilabriss des Innenbands im rechten Knie zugezogen hat. Der Franzose fällt voraussichtlich sechs Wochen aus. "Wir schmeißen keine Rotationsmaschine an, werden aber punktuell etwas verändern", kündigte Sander an. 

"Knifflige Aufgabe "

"Wir wissen um die Wichtigkeit des Spiels, wollen das auf dem Weg nach Bochum mitnehmen, ohne das so nebenbei zu erledigen. Das wird eine knifflige Aufgabe - wer Nürnberg in der ersten Runde rauskegelt, hat schon Qualität", so Sander über Gegner Illertissen. Sein Team sieht der 64-Jährige inzwischen gefestigt genug, den Einzug ins Achtelfinale zu meistern.

Der FCM wird am Mittwoch mit dem Flugzeug über Memmingen anreisen und auch wieder zurückfliegen, um die Belastung für die Spieler in der englischen Woche möglichst zu reduzieren. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
15:33 Uhr
2 min.
Schlusslicht Magdeburg holt gegen Münster ersten Heimsieg
Maximilian Breunig (r, 1. FC Magdeburg) trifft per Elfmeter zum 1:0.
Preußen Münster ist in Magdeburg statistisch gesehen überlegen. Doch das Liga-Schlusslicht hat die besseren Chancen und gewinnt glücklich.
16:30 Uhr
3 min.
Torflaute beendet: Magdeburg schlägt Münster 2:0
Maximilian Breunig (r) trifft zum 1:0 vorentscheidenden für Magdeburg
Erstmals seit Mai gewinnt Magdeburg ein Heimspiel. Gegen Preußen Münster helfen Geduld, gute Defensive und ein Foulelfmeter, die stundenlange Torflaute zu beenden.
Malte Zander, dpa
17:06 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
18:35 Uhr
4 min.
Merz kommentiert Frauen-Forderungen zunächst nicht
Merz hatte vor rund zwei Wochen mit einer Äußerung zur Migrationspolitik der Bundesregierung eine Debatte ausgelöst.
"Fragen Sie mal Ihre Töchter", hat Merz in der "Stadtbild"-Debatte vorgeschlagen. 60 Frauen antworten ihm mit zehn konkreten Forderungen. Der Kanzler schweigt zunächst dazu.
18:30 Uhr
3 min.
Freibergs Gruseltunnel am Bahnhof wird zum Instagram-Star. Jetzt kommt auch mehr Licht ins Dunkel
Neue Lampen bringen mehr Licht ins Dunkel des Fußgängertunnels am Freiberger Bahnhof.
Der Fußgängertunnel am Freiberger Bahnhof hat es im Internet zu viel Ruhm gebracht. Wird sein Ruf als Sehenswürdigkeit jetzt etwa durch neue, lichtstarke Lampen gefährdet?
Siiri Klose
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
Mehr Artikel