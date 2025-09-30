Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Lars-Christian Koch wechselt aus Berlin nach Dresden. (Archivfoto)
Lars-Christian Koch wechselt aus Berlin nach Dresden. (Archivfoto) Bild: Christophe Gateau/dpa
Lars-Christian Koch wechselt aus Berlin nach Dresden. (Archivfoto)
Lars-Christian Koch wechselt aus Berlin nach Dresden. (Archivfoto) Bild: Christophe Gateau/dpa
Sachsen
Koch wird neuer Direktor bei Kunstsammlungen in Dresden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Lars-Christian Koch hat sich in der Berliner Museumsszene einen Namen gemacht. Nun wechselt er nach Dresden und übernimmt neue Aufgaben.

Berlin.

Lars-Christian Koch wird neuer Direktor der Staatlichen Ethnographischen Sammlungen (SES) der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD). Das teilten das Sächsische Kulturministerium und die SKD gemeinsam mit. 

Das Sächsische Kabinett hat die Berufung bestätigt. Koch tritt sein Amt am 1. Oktober an und folgt auf Léontine Meijer-van Mensch, die zum Oktober 2024 als Gründungsdirektorin des neuen Stadtmuseums nach Rotterdam wechselte. 

Koch hat das Ethnologische Museum in Berlin geleitet

Bisher war Koch Direktor des Ethnologischen Museums und des Museums für Asiatische Kunst im Berliner Humboldt Forum (Stiftung Preußischer Kulturbesitz). Er ist außerdem Honorarprofessor an der Universität der Künste Berlin und Honorarprofessor an der Humboldt Universität Berlin sowie außerplanmäßiger Professor für Musikethnologie an der Universität Köln.

"Mit Lars-Christian Koch gewinnen die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden einen herausragend erfahrenen Ethnologen und Museumsleiter", sagte der Generaldirektor der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, Bernd Ebert. "Gerade in Zeiten intensiver Diskussionen um die Rolle und Zukunft von Völkerkundemuseen ist seine souveräne Führung eine große Bereicherung." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
21.09.2025
2 min.
René Koch malt jetzt Bilder mit Lippenstiften
René Koch feiert am 22. September seinen 80. Geburtstag.
Er schminkte Film-Legende Hildegard Knef, war lange Chefvisagist bei Yves Saint Laurent und sammelt Lippenstifte. Nun wird "Mr. Lipstick" René Koch 80 und widmet sich einem besonderen Hobby.
19.09.2025
2 min.
Erstmals Ausstellung zu Meissner Porzellan in der DDR
Die Porzellanmanufaktur Meissen wurde 1710 von Kurfürst August dem Starken gegründet. (Archivfoto)
Marx und Lenin aus Meissner Porzellan und eine Plakette, die ins All flog - die wechselvolle Geschichte der weltberühmten Manufaktur aus Sachsen können Museumsbesucher in Dresden nachempfinden.
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
03.10.2025
2 min.
Trump will getreue Unis mit Förderung belohnen
Trump wünscht, dass die Unis verbieten, was "konservative Ideen bestrafen, herabsetzen oder sogar Gewalt gegen sie anstiften könnte".
Viele Top-Unis in den USA wurden von Donald Trump angegangen - Fördermittel drohten wegzufallen. Nun will die Regierung mit Geld locken und fordert im Gegenzug von Unis etwas ein.
03.10.2025
2 min.
Flugausfälle wegen Drohnensichtungen am Flughafen München
Rund 20 Flüge fielen am Donnerstagabend am Münchner Flughafen aus.
Nächtliche Aufregung am Münchner Flughafen: Menschen berichten von einer Drohne am Himmel. Rund 20 Flüge werden gestrichen. Polizei und Hubschrauber suchen das Gelände ab.
Mehr Artikel