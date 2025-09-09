Kochbuch-Sensation in Dresden: Sammlung der Gastkritik-Legende Christoph Wagner wird öffentlich

Er galt als einer der einflussreichsten Gastrokritiker Österreichs: Christoph Wagner. Jetzt geht dessen Sammlung ins Deutsche Archiv der Kulinarik in Dresden über. Darunter sind auch noch unveröffentlichte Recherchen und Notizen.

Dresden Wien. Das Deutsche Archiv der Kulinarik übernimmt die Kochbuchsammlung von Christoph Wagner, einem der bedeutendsten österreichischen Restaurantkritiker und Kochbuchautoren. Die Familie des 2010 verstorbenen Publizisten überlässt die Sammlung dem von der Sächsischen Landesbibliothek und der Technischen Universität Dresden gegründeten Archiv als Schenkung. Neben rund 3000 Büchern enthält die Sammlung auch Menü- und Speisekarten aus verschiedenen Ländern und handschriftliche Notizen zu Recherchen und Reisen. Darunter finden sich auch Speisebewertungen nach Testessen in Restaurants, zu Weindegustationen oder Bewertungen zu unterschiedlichen Produkten wie etwa Käse oder Fleisch.

Gefeierter Autor und Chefredakteur vom Gault Millau Österreich

Christoph Wagner ist vor allem durch seine Kochbücher und Krimis bekannt geworden. Er hat insgesamt mehr als 140 Bücher veröffentlicht. Darüber hinaus war er Gastrosoph und Gastronomiekritiker und von 1984 bis 1998 Chefredakteur von Gault Millau Österreich, 1989 gründete er das Gault Millau Magazin. Nach seiner Trennung vom Guide Gault Millau war Christoph Wagner gemeinsam mit Klaus Egle Herausgeber des jährlich erscheinenden Gastronomieführers „Wo isst Österreich?“, der bis heute unter dem Titel „Wirtshausführer“ erscheint. 1993 veröffentlichte er gemeinsam mit Ewald Plachutta „Die gute Küche. Das österreichische Jahrhundertkochbuch“. Das ist bis heute eines der meistverkauften Kochbücher Österreichs. Wagners Artikel erschienen auch in zahlreichen Zeitungen und Zeitschriften, darunter GEO, Merian, Wiener Zeitung und FAZ.

Die Geschichte hinter der Geschichte im Blick

„Christoph Wagner hat sich einerseits sehr für die neuesten kulinarischen Entwicklungen in anderen Ländern interessiert“, erklärt seine Witwe Renate Wagner-Wittula. „Gleichzeitig war es ihm aber auch ein Anliegen, österreichische Esskultur nicht nur in Form von Rezepten weiterzugeben, sondern auch kulturhistorisch zu beleuchten. Warum essen wir so, wie wir essen? Welche Geschichten stecken hinter den Gerichten? Das waren Themen, die ihn faszinierten und zu denen er sehr viel Literatur sammelte.“ Die Entscheidung, den Nachlass Dresden zu überlassen, sei leicht gefallen. „Christoph Wagner wollte stets, dass die Bücher von möglichst vielen Interessenten genutzt werden können, und es war ihm wichtig, die Sammlung geschlossen weiterzugeben. Wo könnten all die Kochbücher also besser aufgehoben sein?“

Bibliothekschefin: Zugewinn an Strahlkraft

Katrin Stump, Generaldirektorin der Sächsischen Landesbibliothek, freut sich über die Schenkung. „Mit der Sammlung Wagner erhält das Deutsche Archiv der Kulinarik erstmals einen umfassenden Bestand aus Österreich und gewinnt so weiter an Strahlkraft im deutschsprachigen Raum“, sagt sie - und verspricht: „Mit der Übernahme garantieren wir nicht nur die öffentliche Verfügbarkeit der Bücher und Notizen, sondern auch ihren Erhalt für die wissenschaftliche Forschung.“ Kulturhistorische Perspektiven auf Essen und Ernährung spielen auch an der Dresdner Uni schon seit längerem eine wichtige Rolle. (juerg)