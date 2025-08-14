Königstein, Kanonenkugeln, Cosplay: Wie Sachsen die Chinesen verzaubert

Sachsen buhlt in China um Touristen - mit der Festung Königstein, altem Porzellan, Pickelhauben und Waffen. Noch mehr fasziniert sind viele Chinesen aber von etwas anderem.

Königstein, Nanjing. Die Festung Königstein hat sich aufgemacht nach Fernost: Seit Ende Juni präsentiert sich das berühmte Bollwerk aus der Sächsischen Schweiz in der chinesischen Millionenmetropole Nanjing. Titel der spektakulären Ausstellung: "Königstein: Die sicherste Festung Deutschlands". Mit dabei: Prunkwaffen, eine Waage von August dem Straken, Meißner Porzellan - und sogar echte Kanonenkugeln. Die Chinesen lieben es.

Auch filmisch in Szene gesetzt: die Festung Königstein in Nanjing auf Großleinwand. Bild: Festung Königstein gGmbH Auch filmisch in Szene gesetzt: die Festung Königstein in Nanjing auf Großleinwand. Bild: Festung Königstein gGmbH

Königstein in Nanjing ist ein Publikumsmagnet

"Diese Sonderausstellung ist eine der größten Herausforderungen in unserer Museumsgeschichte", hatte Festungs-Chef André Thieme zwar vorher noch erklärt. Monatelang hatten die Museumsmacher das Projekt vorbereitet. Schon nach den ersten Wochen ist aber klar: Die Schau ist ein Publikumsmagnet. Mehr als 50.000 Besucher strömten bereits in die Ausstellung. "Die Erwartungen sind erfüllt", so ein Sprecher des Stadtmauermuseums Nanjing auf Anfrage der "Freien Presse".

Eine der längsten erhaltenen Stadtmauern der Welt

Nanjing, Hauptstadt der Provinz Jiangsu, gehört zu den ältesten Städten Chinas. Die heute 9,5 Millionen Einwohner zählende Metropole war in ihrer Geschichte Stammsitz mehrerer Dynastien. Der erste Ming-Kaiser Zhu Yuanzhang ließ die Stadt ab 1366 mit diesem gewaltigen Bollwerk aus Stein schützen. Die gilt heute als eine der längsten noch erhaltenen Stadtmauern der Welt, von ursprünglich 33 Kilometern Länge sind noch 25 erhalten.

Dieses gewaltige Bollwerk aus Stein schützt seit dem 14. Jahrhundert die Stadt Nanjing. Bild: Nanjing City Wall Protection and Management Dieses gewaltige Bollwerk aus Stein schützt seit dem 14. Jahrhundert die Stadt Nanjing. Bild: Nanjing City Wall Protection and Management

Alles war Zufall

Das Stadtmauermuseum in Nanjing ist in der Provinz Jiangsu eines der renommiertesten. Bild: Nanjing City Wall Protection and Management Das Stadtmauermuseum in Nanjing ist in der Provinz Jiangsu eines der renommiertesten. Bild: Nanjing City Wall Protection and Management

Zu verdanken ist diese Ausstellung einem Zufall. Denn 2015 der Historiker Guoqing Yang durch Sachsen. Der Professor war im Stadtmauermuseum in Nanjing angestellt und suchte nach anderen alten Festungen und Wehranlagen. Ein Besuch auf der Festung Königstein war daher für ihn ein Muss - mit weitreichenden Folgen. Denn daraus entwickelte eine einzigartige sächsisch-chinesische Museumspartnerschaft. Erst wurde 2017 auf dem Königstein eine Schau zur Stadtmauer in Nanjing gezeigt. Nun der Gegenbesuch der Sachsen in Nanjing - und zwar an einem prestigeträchtigen Ort: Erst im Mai wurde die Dauerausstellung des Museums in Nanjing vom chinesischen Museumsverband in die Top 10 der herausragenden Museumsausstellungen in Jiangsu gewählt und 2024 mit dem Exzellenzpreis der landesweit besten Museen ausgezeichnet.

Auch Porzellan und echte Kanonenkugeln nach Nanjing versandt

Die Sonderausstellung der Festung Königstein in Nanjing, die noch bis zum 9. November läuft, spannt den Bogen vom Mittelalter über den Barock und die Zeit Napoleons bis in die Gegenwart. Sie erzählt sowohl von der militärischen als auch der zivilen Vergangenheit der Festung. Zu sehen sind Ausrüstungsgegenstände und Waffen sowie Meißner Hofporzellan. Sogar historische Kanonenkugeln wurden für die Schau nach China versandt. Repliken von Mörsern und weiterer Artillerie ergänzen die Ausstellung. Highlights sind Pickelhauben mit sächsischem Wappen, Degen, aber auch Prunkwaffen wie ein Radschlossgewehr mit üppigen Verzierungen. "Das war ein besonderer Wunsch aus Nanjing", erklärt Markus Bitterlich, Abteilungsleiter Museum der Festung Königstein und einer der drei Kuratoren der Ausstellung. Zusammen mit Andrej Pawluschkow und Ingo Busse hatte er über Monate hinweg das Gastspiel in China vorbereitet.

Anfassen und reinschlüpfen: Kostüm-Stationen begeistern Chinesen besonders

Das kommt an: Auf der Social-Media-Plattform „Xiaohongshu" zeigen sich einige Ausstellungsbesucher in den historischen Kostümen, die Sachsen nach Nanjing geschickt hat. Bild: Screenshot/Xiaohongshu Einmal in die Rolle des barocken Adels schlüpfen: Künstlerinnen und Schneiderinnen aus Dresden und Umgebung haben für Nanjing historisch nachempfundene Kostüme angefertigt. Bild: Festung Königstein gGmbH Das kommt an: Auf der Social-Media-Plattform „Xiaohongshu" zeigen sich einige Ausstellungsbesucher in den historischen Kostümen, die Sachsen nach Nanjing geschickt hat. Bild: Screenshot/Xiaohongshu Einmal in die Rolle des barocken Adels schlüpfen: Künstlerinnen und Schneiderinnen aus Dresden und Umgebung haben für Nanjing historisch nachempfundene Kostüme angefertigt. Bild: Festung Königstein gGmbH

Hingucker und besonderer Publikumsmagnet sind aber vor allem die Möglichkeiten in der Ausstellung, selbst etwas zu machen. So haben Künstlerinnen und Schneiderinnen aus Dresden und Umgebung historisch nachempfundene Kostüme angefertigt. An diesen Cosplay-Stationen können die Besucher in die Garderobe adliger Frauen oder in die Rolle eines Musketiers schlüpfen und in entsprechend gestalteten Szenen Selfies machen. "Es macht richtig Spaß. Man kann auch einen Ritterhelm aufsetzen", schreibt Jin Zexing auf dem WeChat-Account des Stadtmuseums. Ein anderer Besucher kommentiert dort: "Es gab sogar Kostüme zum Anprobieren, meine Frau war begeistert. (..) man konnte auch einiges über die Uniformen deutscher Soldaten lernen. Und das Beste: Der Eintritt war komplett kostenlos. Wir planen bereits unseren zweiten Besuch!"

"Darüber hinaus kommen auch weitere interaktive Stationen sehr gut an", erklärt ein Museumssprecher der "Freien Presse". So kann man sich zum Beispiel auch einen Ritterhelm aufsetzen, die Waage von August dem Starken ausprobieren oder die Figur des Schornsteinfegers Abratzky durch einen Felskamin. Für Kinder gibt es ebenfalls ein Mitmachprogramm: Sie dürfen sich an einer historischen Druckerpresse ausprobieren, Kräuterstempel basteln oder eine Urkunde aus dem Jahr 1241 besiegeln.

Groß auf der Leinwand: Film mit Sturm auf die Festung Königstein

Ein weiterer Höhepunkt: Bei einer Filmvorführung können die Besucher auf einer Großleinwand einen fiktiven Angriff auf die Festung erleben. Zu sehen ist, wie ausgeklügelt das Verteidigungssystem der Festung Königstein einst war. Außerdem zeigt die Schau nachvollziehbar, wie auf dem Königstein in den vergangenen Epochen gelebt wurde, wie der Alltag dort aussah, welche Kleidung die Menschen getragen und welche Gerätschaften sie genutzt haben. Zugleich wird für die Schönheit des gesamten Kultur- und Reiseziels Sachsen geworben. In Zusammenarbeit mit den Tourismusverbänden der sächsischen Regionen entstand ein Film über das Elbtal, Dresden und Meißen sowie weitere landschaftliche Attraktionen. Die Filme sollen später auch auf der Festung Königstein zu sehen sein.

Ob die Ausstellung tatsächlich Touristen nach Sachsen locken wird? Einer der Besucher schreibt zumindest: "Eine Festung, die als tödliche Falle mit gestaffeltem Verteidigungssystem entworfen wurde. Möchte sie gern mit eigenen Augen sehen." (juerg)