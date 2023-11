Köpping: Mit Vertrauen und Verlässlichkeit Wähler gewinnen

Dresden. Die designierte Spitzenkandidatin der SPD in Sachsen, Petra Köpping, will mit Vertrauen und Verlässlichkeit Wähler gewinnen. Sie sei überzeugt, dass Erfahrung eine wichtige Rolle bei der Landtagswahl im kommenden September spielen werde, sagte die 65-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. "In der jetzigen krisengebeutelten Zeit wollen die Menschen Vertrauen und Verlässlichkeit."

Auf dem Landesparteitag der SPD am Samstag in Neukieritzsch (Landkreis Leipzig) tritt sie als einzige Kandidatin für den Posten an. Bei der Landtagswahl 2019 hatte die SPD mit 7,7 Prozent der Zweitstimmen ihr bisher schlechtestes Ergebnis erzielt, 2014 waren es noch 12,4 Prozent gewesen. In der derzeitigen Koalition ist sie nach CDU und Grünen der kleinste Regierungspartner. Köpping ist derzeit Sozial- und Gesundheitsministerin in der Landesregierung. (dpa)