Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Bevölkerungszahl in den ländlichen Gebieten des Mitteldeutschen und Lausitzer Braunkohlereviers könnte nach einer Analyse bis 2038 deutlich schrumpfen. (Archivbild)
Die Bevölkerungszahl in den ländlichen Gebieten des Mitteldeutschen und Lausitzer Braunkohlereviers könnte nach einer Analyse bis 2038 deutlich schrumpfen. (Archivbild) Bild: Patrick Pleul/dpa
Die Bevölkerungszahl in den ländlichen Gebieten des Mitteldeutschen und Lausitzer Braunkohlereviers könnte nach einer Analyse bis 2038 deutlich schrumpfen. (Archivbild)
Die Bevölkerungszahl in den ländlichen Gebieten des Mitteldeutschen und Lausitzer Braunkohlereviers könnte nach einer Analyse bis 2038 deutlich schrumpfen. (Archivbild) Bild: Patrick Pleul/dpa
Sachsen
Kohleausstieg: Bevölkerungsrückgang in ländlichen Gebieten
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Braunkohlereviere in der Lausitz und Mitteldeutschland stehen wegen des Kohleausstiegs vor großen Veränderungen. Bis 2038 könnten nach einer Analyse ländliche Regionen deutlich schrumpfen.

Leipzig.

Die Bevölkerungszahl in den ländlichen Gebieten des Mitteldeutschen und Lausitzer Braunkohlereviers könnte bis 2038 deutlich schrumpfen. Das geht aus einer neuen Analyse des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) hervor, die am Mittwoch veröffentlicht wurde.

Die Regionen im Mitteldeutschen Revier zwischen Leipzig, Halle und den umliegenden Landkreisen entwickeln sich demnach uneinheitlich. Während Leipzig mit deutlichen Gewinnen hervorsticht, stehen viele ländliche Räume weiterhin unter Druck. Gezielte Investitionen könnten den Rückgang aber bremsen und punktuell sogar Wachstum auslösen, hieß es weiter.

Mehrere Prognosemodelle berechnet

"Der Erfolg des Strukturwandels in den Revieren wird maßgeblich bestimmen, ob die Regionen bis 2038 schrumpfen oder stabil bleiben", so das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR). Es hat neben der Raumordnungsprognose 2045 zwei Varianten der Bevölkerungsprognose berechnet, die Strukturwandel-Maßnahmen durch das Investitionsgesetz Kohleregionen einbeziehen. 

Dabei wird ein optimistisches Szenario bis 2038 berechnet und zudem eines, in dem die Maßnahmen wie Investitionen in Forschung, wirtschaftliche Neuansiedlungen und ein Infrastrukturausbau nur begrenzt wirken.

Einige Zahlen zur Bevölkerungsentwicklung in den Regionen

Das Lausitzer Revier, das sich über Teile Südbrandenburgs und Sachsens erstreckt, schrumpft nach einer Prognosevariante für 2038 von 1.127.247 Einwohnern um rund 72.000. Das bedeutet ein Minus von 6,4 Prozent. Zum Vergleich: Im pessimistischeren Szenario wurde ein Rückgang von 9,3 Prozent berechnet. Das Mitteldeutsche Revier schrumpft demnach um 2,0 oder 3,8 Prozent. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13.11.2025
2 min.
Lausitz wegen DZA als Standort für Atomendlager ungeeignet
Sachsen hält die Lausitz als Standort eines Atommüllendlagers für ungeeignet und verweist auf ein Großforschungsprojekt (Archivbild).
In Sachsen entsteht mit einem Milliarden-Aufwand das Deutsche Zentrum für Astrophysik. Deshalb ist die Lausitz als potenzieller Standort für ein Atomendlager für den Freistaat keine Option.
25.11.2025
2 min.
Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird‘s teuer
Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Die Zerstörungen in einem Landschaftsschutzgebiet haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen – die Behörden sprechen von einer Umweltstraftat, die Stadt will Einsicht in Protokolle.
Gerd Möckel
16:09 Uhr
2 min.
In Liverpool in Menge gerast - Fahrer bekennt sich schuldig
Lange plädierte der 53 Jahre alte Brite auf nicht schuldig - das hat sich nun geändert. (Archivbild)
Ein schwerwiegender Vorfall überschattete im Frühjahr die Meisterfeier des FC Liverpool. Vor Gericht gibt es nun eine Wendung.
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
16:09 Uhr
1 min.
Vortrag zur Wissenszirkulation im Montanwesen in Freiberg
Kolloquium im Wernerbau.
Die Leiterin des Universitätsarchivs, Dr. Dr. Annett Wulkow Moreira da Silva, spricht über die Kontakte von Sachsen zu Spanien und Portugal.
Stephan Lorenz
05.11.2025
2 min.
Institute: Kohlemilliarden brauchen Zeit, um zu wirken
Bagger stehen im Braunkohletagebau Garzweiler. (Archivbild)
Werden die Mittel für die vom Kohleausstieg besonders betroffenen Gebiete in Deutschland sinnvoll investiert? Forscher blicken auf den Zwischenstand und geben Empfehlungen.
Mehr Artikel