Kohlenmonoxid ausgetreten - drei Menschen verletzt

Lebensgefahr durch unsichtbares Gas: In Pulsnitz werden zwei Hausbewohner schwer vergiftet. Eine Frau verhindert Schlimmeres.

Pulsnitz. Der Austritt von Kohlenmonoxid hat in einem Wohnhaus in Pulsnitz (Landkreis Bautzen) für einen Notfall gesorgt. Laut Polizei erlitten die beiden Bewohner mutmaßlich eine schwere Vergiftung. Am Montagmittag gegen 13.30 Uhr hatte eine 26-jährige Frau das Haus betreten und daraufhin den Notruf gewählt, wie es hieß. Eine 56-jährige Frau und ein 59-jähriger Mann waren beim Eintreffen der Rettungskräfte demnach in kritischem Zustand. Die junge Frau habe nur leichte Vergiftungserscheinungen aufgewiesen.

Das Haus ist derzeit gesperrt und gilt vorerst als unbewohnbar, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittlungen zu der Ursache des Gasaustritts dauerten an. (dpa)