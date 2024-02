Kollision auf Bundesstraße 97: Fünf Schwerverletzte

Mockrehna.

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 87 bei Mockrehna sind fünf junge Menschen schwer verletzt worden. Ein 21 Jahre alter Autofahrer sei am Sonntagnachmittag in Richtung Torgau in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizeidirektion Leipzig mit. Sein Wagen stieß mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen, in dem ein 26-Jähriger am Steuer saß. In der weiteren Folge drehten sich die Fahrzeuge und wurden unter anderem gegen ein Verkehrszeichen auf der Mittelinsel gedrückt.