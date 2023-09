Kollision mit Polizeitransporter: Zwei Polizisten verletzt

Chemnitz.

Ein Polizist und eine Polizistin sind bei einem Zusammenstoß eines Polizeitransporters mit einem abbiegenden Pkw verletzt worden. Die beiden Beamten wurden nach dem Unfall am Dienstagmittag in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der 43-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizei bezifferte den Sachschaden an beiden Wagen auf 45.000 Euro.