Kommt die Tigerkönigin aus Sachsen hinter Gitter? Carmen Zander ab morgen vor Gericht

Carmen Zander kaufte 2006 ihre ersten Raubkatzen, wurde von Prinzessin Stèphanie von Monaco ausgezeichnet. Nun muss sich die Tigerkönigin vor Gericht verantworten. Ihr drohen mehrere Jahre Haft.

Eilenburg/Schkeuditz. Von der großen Manege vors Amtsgericht in Eilenburg: Am morgigen Donnerstag steht die Tiger-Dompteurin Carmen Zander in Nordsachsen vor Gericht.

Wie die „Freie Presse“ bereits berichtete, leben die zehn Tiere der „Tigerqueen“ in einem Gewerbegebiet in Schkeuditz. Ihr wird vorgeworfen, zweimal gegen das Bundesnaturschutzgesetz verstoßen zu haben, indem sie verbotenerweise Veranstaltungen mit den Raubkatzen gegen Geld durchführte.

Für Ostern 2025 hatte Zander auf ihrer Facebook-Seite „Freunde und Unterstützer“ zu einem Brunch eingeladen. Kaffee und Kuchen mit Blick auf die Tiger. Damit sollten Spendengelder für die Tiere zusammenkommen, denn die Versorgung der Raubkatzen ist teuer und die „Tigerqueen“ kämpft mit Geldproblemen.

Auch tierischen Nachwuchs gibt es inzwischen bei Carmen Zander. Bild: Ulf Dahl Auch tierischen Nachwuchs gibt es inzwischen bei Carmen Zander. Bild: Ulf Dahl

Die Staatsanwaltschaft Leipzig untersagte ihr die Veranstaltung schriftlich. Carmen Zander ignorierte das. Schließlich rückte an Ostern die Polizei an. Nun muss sich Zander in Eilenburg vor Gericht verantworten, wie die „Leipziger Volkszeitung“ (LVZ) berichtet.

Die Sache ist ernst. Wer geschützte Wildtiere „zu kommerziellen Zwecken erwirbt, zur Schau stellt oder verwendet“, dem drohen laut Bundesnaturschutzgesetz bis zu fünf Jahre Gefängnis.

Sollte Zander – einstmals gefeierte Dompteurin – hinter Gittern kommen, wohin dann mit ihren Tieren? „Die Frage zu den Folgen einer Freiheitsstrafe ist rein spekulativ und kann aus unserer Sicht nicht verlässlich beantwortet werden“, so Sebastian Stöber, Sprecher des Landratsamtes Nordsachsen, gegenüber der LVZ. An anderer Stelle informiert er: „Unterbringungsmöglichkeiten sind vorhanden.“ Die Entscheidung erfolge „einzelfallbezogen“. (phy)