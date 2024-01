Kommunen investieren in Solaranlagen auf kommunalen Dächern

Solaranlagen auf kommunalen Gebäuden: Auf Dächern ist Platz für solche Anlagen, die zumeist den Stromverbrauch der Objekte sichern. Viel Kommunen haben diese Möglichkeit bereits erkannt.

Leipzig.

Kommunen in Sachsen installieren zunehmend Photovoltaikanlagen auf ihren Dächern. Das geht aus einer Umfrage in den größten Städten des Freistaates hervor. So erzeugte Leipzig auf den kommunalen Dächern bis Jahresende 2023 mehr als 1000 Megawattstunden Strom pro Jahr durch Photovoltaik. Das entspricht in etwa der Energie, die benötigt wird, um zwei Millionen Stunden Rasen zu mähen oder 70 Millionen Tassen Kaffee zu kochen, wie die Stadt mitteilte.