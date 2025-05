Kompany lässt rätseln: Bayerns Meisterstück mit Neuer?

Manuel Neuer hat "eine gute Trainingswoche" hinter sich, sagt der Trainer. Der Kapitän könnte in Leipzig nach zwei Monaten Pause aktiv zum Meistertitel beitragen.

München. Torjäger Harry Kane fehlt definitiv wegen einer Gelb-Sperre. Aber Kapitän Manuel Neuer (39) könnte beim Meisterschafts-Gewinn des FC Bayern München am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen RB Leipzig nach zwei Monaten Verletzungspause wieder im Tor des Tabellenführers stehen.

"Manu hatte eine gute Trainingswoche", berichtete Trainer Vincent Kompany. Das hörte sich nach einem Neuer-Comeback an. Doch dann fügte der Bayern-Coach am Freitagvormittag hinzu, dass man sich intern erst nach dem geheimen Abschlusstraining in München zusammensetzen und entscheiden werde, "was am besten ist für ihn und die Mannschaft". Es könnte damit auch wieder Youngster Jonas Urbig (21) im Tor stehen.

Kein Risiko vor der Club-WM

Neuer hatte sich Anfang März im Achtelfinal-Hinspiel gegen Bayer Leverkusen einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen. Die Verletzung brach nach einem Rückschlag im Aufbautraining anschließend nochmal aus. Bei dem 39-Jährigen soll auch mit Blick auf die lukrative Club-WM (15. Juni bis 13. Juli) in den USA kein Risiko eingegangen werden.

Der Tabellenführer kann mit einem Sieg in Leipzig am drittletzten Bundesliga-Spieltag vorzeitig zum 34. Mal deutscher Meister werden. Kompany sprach von "einem Finale" in Sachsen: "Wir wollen auf jeden Fall morgen gewinnen und Meister werden." (dpa)