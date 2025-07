Konstante Abiturleistungen in Sachsen – 353 Bestnoten

Sachsens Abiturienten glänzen erneut mit guten Leistungen. Einige Hundert konnten sich sogar über eine Traumnote von 1,0 freuen.

Dresden. Die Abiturientinnen und Abiturienten haben in Sachsen in diesem Jahr erneut ein gutes Ergebnis erzielt. Der Notendurchschnitt lag bei 2,20 und damit etwa auf dem Niveau des Vorjahres (2024: 2,18).

96,4 Prozent der Prüflinge bestanden die Abiturprüfung. Die Bestehensquote lag damit knapp unter der des vergangenen Jahres (96,5 Prozent). 2016 bestanden 97,6 Prozent der Abiturienten das Abitur.

In diesem Jahr schlossen 353 Schülerinnen und Schüler in Sachsen ihr Abitur mit der Bestnote 1,0 ab. Im Vorjahr hatten 348 Schülerinnen und Schüler dieses Ergebnis erzielt. Im aktuellen Schuljahr traten 10.539 Schülerinnen und Schüler zur Prüfung an.

Kultusminister gratuliert den Abiturientinnen und Abiturienten

Kultusminister Conrad Clemens (CDU) lobte die konstant guten Zeugnisergebnisse sowie das Engagement der Lehrerinnen und Lehrer: "Hinter diesen Erfolgen steckt viel Fleiß, Ausdauer und Engagement – sowohl von den Schülerinnen und Schülern als auch von den Lehrkräften, die ihre Schützlinge mit großer Hingabe begleitet und bestmöglich auf die Prüfungen vorbereitet haben." (dpa)