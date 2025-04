Kontrollaktion "Blitz für Kids" startet am Montag

Kinder als Tempo-Kontrolleure – Die Aktion "Blitz für Kids" startet wieder. Grundschüler verteilen gelbe und grüne Karten an zu schnelle Autofahrer und mahnen zur Vorsicht.

Dresden.

Autofahrer müssen sich ab Montag auf mehr Geschwindigkeitskontrollen vor Grundschulen einstellen. Dann führen Grundschüler gemeinsam mit der Polizei zwei Wochen lang Geschwindigkeitskontrollen durch, wie das Innenministerium mitteilte. Ziel ist es demnach, Verkehrsteilnehmer für eine sichere Fahrweise zu sensibilisieren. Die Verkehrssicherheitskampagne "Blitz für Kids" findet jedes Jahr statt.

Dafür werden in der ersten Woche gelbe Karten an Fahrer verteilt, die zu schnell unterwegs waren. Wer sich an die Geschwindigkeitsregeln hält, erhält eine grüne Karte. Ab dem 7. April wird es für Verkehrssünder dann ernster: die Geschwindigkeitskontrollen werden wiederholt und alle Verstöße konsequent geahndet.

Die Verkehrssicherheitsaktion gibt es seit 1995. Gemeinsam mit dem ADAC Sachsen soll sie auf den besonderen Schutz der 6- bis 15-Jährigen auf dem Schulweg und in der Freizeit aufmerksam machen und zu besonderer Vorsicht und Rücksicht mahnen. 2024 waren laut Innenministerium etwa sieben Prozent der 25.723 kontrollierten Fahrzeuge zu schnell unterwegs, in 212 Fällen wurde eine Bußgeldanzeige gefertigt. Den Angaben nach verunglückten im vergangenen Jahr 1.248 Kinder im Straßenverkehr - 1995 waren es 3.038. (dpa)