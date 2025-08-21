Konzerte von Rammstein, AC/DC und Co.: Mit diesen neuen Regeln tritt Dresden jetzt auf die Bremse

Über 100 Millionen Euro Umsatz bescherten große Rockkonzerte der sächsischen Landeshauptstadt im vergangenen Jahr. Allerdings gab es auch Ärger. Nun wurden neue Regeln vorgestellt. Die begeistern nicht jeden.

Zwar haben Mega-Konzerte von Rammstein und AC/DC vergangenes Jahr Hunderttausende Fans nach Dresden gelockt, die wiederum Millioneneinnahmen generierten, doch ein neues Konzept macht den Veranstaltungsort jetzt womöglich deutlich unattraktiver.

Das berichten unter anderem „Sächsische Zeitung“, „Dresdner Neueste Nachrichten“ sowie die Bild-Zeitung. Laut einer Analyse, die nun von der Stadt, der Messe sowie Dresden Marketing vorgestellt wurde, waren die Auftritte der Rocker in der Dresdner Rinne – einem ehemaligen Flutbecken – 2024 ein voller Erfolg.

Rock-Fans finanzierten rund 1400 Jobs

Die vier Konzerte von Rammstein beziehungsweise zwei Auftritte der australischen Kultrocker von AC/DC brachten rund 106 Millionen Euro an Umsatz, wovon laut Dresden Marketing 57 Millionen Euro als Wertschöpfung in der Region blieben, so knapp 1400 Arbeitsplätze etwa im Hotelgewerbe und der Gastronomie in Dresden finanziert wurden.

Mehr als 370.000 Besucher wurden gezählt, im Schnitt gab jeder Konzertbesucher, der in der Landeshauptstadt übernachtete, 368 Euro pro Tag aus. Durchschnittlich zweimal übernachtete jeder von ihnen. Für die Analyse wurden 700 Besucher befragt.

Als schwierig gestaltete es sich, die Bedürfnisse von Konzertveranstaltern, Fans und Anwohnern unter einen Hut zu bekommen.

Anwohner beschweren sich, Veranstalter enttäuscht

So gab es nach Zeitungsangaben etwa Beschwerden von Anwohnern und Probleme mit dem Lärmschutz. Konzertveranstalter Rodney Aust hatte die Jungs von Rammstein nach Dresden geholt, zeigte sich später in einem Statement aber mehr als unzufrieden: „Wir haben uns als Veranstalter nicht willkommen gefühlt, das war keine positive Erfahrung.“

Unter anderem war vergangenes Jahr auch kurzfristig entschieden worden, dass um 22 Uhr Zapfenstreich ist auf der Bühne. Für Rocker wie Rammstein mit ihrer immensen Pyro-Show klingt das mindestens befremdlich.

Monatelang war an einem neuen Konzept für Konzerte in der Rinne gefeilt worden. Nun liegt es vor. Und da gleich vorweg: Um 22 Uhr ist auch künftig Feierabend.

Künftig maximal fünf Konzerttage pro Saison

Darüber hinaus sind pro Saison nur noch an fünf Tagen Konzerte erlaubt – wenn diese Tage Freitage, Samstage oder Vorfeiertage sind. Grund: Am Tag nach den Auftritten soll keine Schule stattfinden und vom Lärm betroffene Anwohner zumindest die Möglichkeit haben, auszuschlafen.

Wenn ein Konzerttag auf einen Sonntag oder die Zeit von Montag bis Donnerstag fällt, sind noch maximal vier Konzerttage pro Saison möglich. Und wenn zwei Konzerttage an einem Sonntag oder unter der Woche stattfinden, sind nur noch höchstens drei Konzerttage pro Saison drin.

Die Rammstein-Konzerte von 2024 wären laut neuen Regeln so nicht mehr möglich. Bild: Jens Koch Die Rammstein-Konzerte von 2024 wären laut neuen Regeln so nicht mehr möglich. Bild: Jens Koch

Damit nicht genug: Es darf nicht an zwei aufeinanderfolgenden Wochenende zu Konzerten kommen und der Lärmpegel, welcher am benachbarten Sportinternat gemessen wird, darf 92 Dezibel nicht überschreiten.

Für die Rocker von Rammstein bedeuten die neuen Regeln: Konzerte wie im vergangenen Jahr wären nicht mehr möglich. Damals rockte die Formation um Sänger Till Lindemann nämlich an zwei Wochentagen plus am kompletten Wochenende. Nach dem neuen Konzept wären nur noch drei Konzerte möglich – in der gesamten Saison.

Zastrow kündigt an: Werden dagegenhalten

Stadtrat Holger Zastrow (früher FDP, jetzt Team Zastrow) zeigt sich gegenüber der „Bild“ empört: „Die Verwaltung legt die Stadt schlafen. Das dürfen und werden wir uns nicht bieten lassen. Wir werden das zum Thema im Stadtrat machen und dagegenhalten.“

Auch anderswo klingt der Ton wenig euphorisch. „Wir haben eine ganze Weile miteinander gerungen, vor allem um die Anzahl der Konzerttage“, so Messe-Geschäftsführer Markus Kluge gegenüber der „Sächsischen Zeitung“. Aber: Man werde sich den neuen Rahmenbedingungen stellen. Bürgermeister Jan Pratzka (CDU) drückt es so aus: „Der Plan bietet einen Rahmen ohne zu harte Bandagen, er ist kein Dogma.“

Grundsätzlich seien auch Ausnahmen möglich. Der Haken: Für die wären dann umfängliche Genehmigungsverfahren nötig. (phy)