Kopplung von Heizumbau und kommunaler Wärmeplanung sinnvoll

Schwerin. Aus Sicht der Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern macht es Sinn, die Vorgaben zum nachhaltigen Heizen im Bestand an die kommunale Wärmeplanung zu koppeln. Das Problem der bisherigen Eckpunkte zu dem entsprechenden Wärmeplanungsgesetz des Bundes sei, dass für Gemeinden unter 10.000 Einwohner keine zeitliche Vorgabe existiere, stellte Arp Fittschen vom Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern am Donnerstag in Schwerin fest. Dies betreffe hierzulande besonders viele Kommunen.

Nach bisherigen Plänen sollen Kommunen bis spätestens 2028 erfasst haben, wie ihre Gebäude beheizt werden und wie dies in Zukunft klimaneutral geschehen soll - Details sind noch offen.

Den nach zähem Ringen abgestimmten Plänen der Ampel-Regierung zufolge sollen Eigentümer von Bestandsgebäuden erst dann dazu verpflichtet werden, bei einem Heizungstausch eine Nutzung von 65 Prozent erneuerbarer Energie zu garantieren, wenn klar ist, ob etwa ein Fernwärmeanschluss für ihre Immobilie infrage kommt.

Im Nordosten ist man bei dem Thema laut Fittschen Vorreiter, da mit Rostock die bisher einzige Großstadt Deutschlands bereits einen kommunalen Wärmeplan vorgelegt habe. Insgesamt sei der Ausbau der Fernwärme besonders für stark besiedelte Gebiete ein wichtiger Baustein, dies rechne sich aber nicht überall. Aus Sicht der Kommunalvertreter lässt sich der Rostocker Plan auch nicht einfach kopieren, jede Stadt und Gemeinde müsse hier sehr individuell planen.

Fittschen nannte als Einflussfaktoren neben der Wirtschaftlichkeit von Fernwärmenetzen unter anderem auch die Kapazitäten für Geothermie, Biogas, die Speichermöglichkeiten für Warmwasser sowie den Bedarf von Unternehmen für Prozesswärme. Dies alles werde einen individuellen Mix erfordern. Dabei sieht der Kommunalvertreter die bisher angedachten Zielzeiträume als ambitioniert an - um noch schneller zu planen, fehle es in Deutschland am nötigen Personal. (dpa)