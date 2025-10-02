Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Niko Kovac konnte zuletzt mit seinem Team sehr zufrieden sein.
Niko Kovac konnte zuletzt mit seinem Team sehr zufrieden sein. Bild: Bernd Thissen/dpa
Niko Kovac konnte zuletzt mit seinem Team sehr zufrieden sein.
Niko Kovac konnte zuletzt mit seinem Team sehr zufrieden sein. Bild: Bernd Thissen/dpa
Sachsen
Kovac gibt BVB-Personalupdate und sieht einen RB-Vorteil
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Bundesliga empfängt der Tabellenzweite aus Dortmund die drittplatzierten Leipziger. BVB-Coach Kovac spricht über die Partie.

Dortmund.

Alle Dortmunder haben das intensive 4:1 in der Champions League gegen Athletic Bilbao gut überstanden. "Es ist so weit alles okay. Es ist keiner angeschlagen, keiner hat irgendwelche Beschwerden. Alle waren da und haben das Programm absolviert, was heute anstand", sagte Kovac zwei Tage vor dem Bundesligaspiel gegen RB Leipzig (Samstag, 15.30 Uhr/Sky).

Dass die Sachsen im Gegensatz zum BVB in dieser Saison nicht im Europapokal vertreten sind, sei für das Team von Coach Ole Werner "sicher ein großer Vorteil". Auch, weil Werner als neuer RB-Coach so mehr Trainingseinheiten mit seiner Mannschaft hat.

Dortmund geht als Tabellenzweiter in den sechsten Spieltag der Fußball-Bundesliga. Leipzig liegt auf Rang drei. Der BVB hat saisonübergreifend 13 Partien in Serie nicht verloren. Die bis dato letzte Niederlage gab es am 15. März beim 0:2 in Leipzig. Damals hieß der RB-Trainer noch Marco Rose. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
03.10.2025
5 min.
Oberbürgermeisterwahl in Freiberg: Vier Personalien stehen fest, doch es gibt noch Fragezeichen
Update
Das beste Ergebnis im ersten Durchgang: Philipp Preißler (Mitte) jubelte im Gasthof Halsbach über das Ergebnis im ersten Durchgang der OB-Wahl in Freiberg. Er tritt am 26. Oktober erneut an.
Seit Freitagabend ist klar, wer sich beim zweiten Wahlgang zur OB-Wahl in Freiberg am 26. Oktober erneut bewirbt. Die Stadt hat die Bewerbungen bestätigt. Zu einem Rückzug gibt es Klärungsbedarf.
Grit Baldauf, Matthias Behrend
04.10.2025
5 min.
Wieder Drohnenalarm: Flughafen München stellt Betrieb ein
Tausende Menschen sitzen am Flughafen München fest.
Tausende Flugreisende in München können nicht wie geplant abheben. Die Polizei sichtete erneut Drohnen.
14:58 Uhr
4 min.
"Heiß" auf Leipzig: Reifer BVB vor Bundesliga-Gradmesser
Der BVB hat derzeit viel Grund zur Freude.
Auf die Champions League folgt für Borussia Dortmund das Topspiel in der Liga. Für einen derzeit stark aufspielenden BVB-Profi ist es ein besonderes Wiedersehen.
Thomas Eßer, dpa
01.10.2025
4 min.
Erster Sieg in der Königsklasse: BVB bezwingt Bilbao 4:1
Daniel Svensson brachte den BVB in Führung.
Die Dortmunder Fans sehen lange ein dominantes Spiel ihres Teams. Nach einem Abwehrfehler müssen sie dann zittern - ehe es doch noch deutlich wird.
Thomas Eßer, dpa
04.10.2025
1 min.
Explosion in Chemnitzer Wohnhaus
Nach einer Explosion evakuierten Einsatzkräfte ein Mehrfamilienhaus. (Symbolbild)
Fenster zerbersten, Autoscheiben splittern: Bei einer Explosion in einem Wohnhaus gibt es einen heftigen Knall. Einsatzkräfte finden einen im Gras liegenden Menschen.
02.10.2025
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
Mehr Artikel