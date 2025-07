Kradfahrer stürzt auf Flucht vor Verkehrskontrolle

Ohne Kennzeichen und Führerschein: Trotz Blaulicht und Sirene gibt ein 18-Jähriger Gas – in einer Kurve verliert er die Kontrolle.

Werdau.

Auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle ist ein 18 Jahre alter Motorradfahrer bei Werdau in Westsachsen gestürzt. Dabei zog er sich Verletzungen zu, teilte die Polizeidirektion Zwickau mit. Beamte hatten am späten Samstagabend bemerkt, dass sich am Motorrad kein Kennzeichen befand, hieß es. Trotz Anhaltezeichen, Blaulicht und Martinshorn habe der Mann seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit fortgesetzt. In einer Linkskurve sei er von der Straße abgekommen und zu Fall gekommen.