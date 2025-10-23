Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Maximilian Krah (AfD) rät seinen Parteifreunden von Auftritten mit dem Rechtsextremisten Martin Sellner ab.
Maximilian Krah (AfD) rät seinen Parteifreunden von Auftritten mit dem Rechtsextremisten Martin Sellner ab. Bild: Britta Pedersen/dpa
Maximilian Krah (AfD) rät seinen Parteifreunden von Auftritten mit dem Rechtsextremisten Martin Sellner ab.
Maximilian Krah (AfD) rät seinen Parteifreunden von Auftritten mit dem Rechtsextremisten Martin Sellner ab. Bild: Britta Pedersen/dpa
Sachsen
Krah fordert Distanzierung von Sellners Remigrationskonzept
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der AfD-Bundestagsabgeordnete warnt: Wenn seine Partei sich nicht von der Remigration von deutschen Staatsbürgern distanziert, wird sie die Einstufung als "gesichert rechtsextremistisch" nicht los.

Leipzig.

Der sächsische AfD-Bundestagsabgeordnete Maximilian Krah ruft seine Partei zu einer Distanzierung von dem österreichischen Rechtsextremisten Martin Sellner und dessen "Remigrationskonzept" auf. Die Richter am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig bezeichneten Sellners Konzept als "menschenwürdewidrig" und "mit dem menschenrechtlichen Kern des Demokratieprinzips nicht zu vereinbaren".

"Dieses Konzept sieht Ausbürgerungen als Mittel zur Schaffung eines ethnisch-deutschen Volkes auch vor dem Hintergrund künftiger Wahlen und Abstimmungen vor", heißt es in der nun bekannt gewordenen Urteilsbegründung zur Aufhebung des Verbots des rechtsextremen Magazins "Compact". Für Deutsche mit Migrationshintergrund sehe das Konzept einen rechtlich abgewerteten Status vor. 

Über den Begriff Remigration gibt es seit langem Diskussionen. Wenn Rechtsextremisten den Begriff Remigration verwenden, meinen sie in der Regel, dass eine große Zahl von Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll – auch unter Zwang.

Krah: "Zur Klarheit verdammt"

"Die AfD ist durch das Urteil zur Klarheit verdammt", sagte Krah der "Welt". "Wer den Begriff Remigration verwendet, muss klarmachen, dass Staatsbürger nicht gemeint sind." Wenn die Partei nicht schnell für Klarheit sorge, werde die Einstufung der Partei als "gesichert rechtsextremistisch" nur sehr schwer wegzubekommen sein. Krah riet seinen Parteifreunden von Auftritten mit Sellner ab. 

Sellner: Nicht in Distanzierungswahn verfallen

Widerspruch kam vom AfD-Fraktionskollegen Torben Braga. Krahs persönliche Abneigung gegenüber Sellner lasse ihn offenbar verkennen, dass es nicht Aufgabe einer Partei sei, Personen oder Vereinigungen aus dem vorpolitischen Raum derartige Anweisungen oder Empfehlungen zu erteilen, sagte der Thüringer der "Welt". Sellner selbst warf demnach dem Bundesverwaltungsgericht einen "Erpressungsversuch" vor. Die AfD dürfe nicht in Distanzierungswahn und Panikstimmung verfallen, sagte er der Zeitung. 

Gericht sah bei "Compact" Identifikation mit Remigrationskonzept

Das Bundesverfassungsgericht hatte Ende Juni das Verbot des rechtsextremen Magazins "Compact" vom Sommer 2024 aufgehoben. Die Grenze zur Verfassungsfeindlichkeit sahen die Richter als nicht überschritten an. Bei der Urteilsverkündung machte der Senat aber deutlich, dass sich die Macher des Magazins mit dem "Remigrationskonzept" Sellners identifizierten. In der nun veröffentlichten Urteilsbegründung sind ausführliche Erläuterungen zu der rechtlichen Beurteilung des Konzepts enthalten.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte im Mai mitgeteilt, die AfD als gesichert rechtsextremistische Bestrebung einstufen zu wollen. Dies legte die Behörde wegen einer Klage der AfD dagegen zunächst auf Eis. In Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg gilt die Einstufung für die jeweiligen Landesverbände. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
30.09.2025
4 min.
Für China spioniert: Haftstrafe für Ex-Krah-Mitarbeiter
Der Hauptangeklagte Jian G. spähte nach Auffassung des OLG bereits seit 2007 chinesische Oppositionelle in Deutschland aus.
Mindestens 17 Jahre lang soll Jian G. Informationen an China weitergeleitet und Dissidenten bespitzelt haben - nun ist das Urteil gegen den Deutschen und seine Komplizin gefallen.
Jasmin Beisiegel, dpa
20:36 Uhr
2 min.
EU-Staaten für Mindestalter in sozialen Netzen
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte der Debatte mit ihrer Forderung nach einer Altersgrenze in den sozialen Medien zuletzt neuen Auftrieb gegeben. (Symbolbild)
Alt genug für Tiktok, Instagram und Co.? In der EU mehren sich die Stimmen für Altersgrenzen auf Social Media. Nun sprechen sich auch die Mitgliedstaaten dafür aus - mit einem entscheidenden Zusatz.
20:41 Uhr
4 min.
Vogelgrippe breitet sich aus - Agrarminister beraten
Nach dem Ausbruch der Vogelgrippe in Baden-Württemberg müssen in einem Geflügelbetrieb im Alb-Donau-Kreis südöstlich von Stuttgart rund 15.000 Tiere getötet werden.
Tausende Kraniche verenden, Hunderttausende Nutztiere werden getötet: Die Vogelgrippe breitet sich aus. Bund und Länder suchen nach einem gemeinsamen Vorgehen gegen das tödliche Virus.
Marie Kerres (dpa)
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
30.09.2025
2 min.
Krah zu Urteil gegen Ex-Mitarbeiter: Überrascht mich nicht
"Ich habe bereits unmittelbar nach der Festnahme die nötigen Konsequenzen gezogen und die Sicherheit in meinem Büro deutlich erhöht", sagt der AfD-Politiker Krah zum Urteil.
Im Prozess gegen Jian G. hat der AfD-Politiker Krah als Zeuge angegeben, nichts von der Agententätigkeit seines Ex-Mitarbeiters gewusst zu haben. Nun äußert er sich zum Urteil.
Mehr Artikel