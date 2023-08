Krankenstand in Sachsen erreicht Höchststand

Dresden.

Der Krankenstand in Sachsen hat nach einer Fehlzeiten-Analyse der DAK-Gesundheit in den ersten sechs Monaten dieses Jahres einen Höchststand erreicht. Bezogen auf den gleichen Zeitraum des Vorjahres gab es bei den DAK-Versicherten 48 Prozent mehr Krankschreibungen, teilte die Krankenkasse mit. Mehr als die Hälfte der Beschäftigten hätten bis Ende Juni schon mindestens eine Krankschreibung. So eine hohe Quote (52,1 Prozent) werde gewöhnlich erst am Jahresende erreicht. Der Krankenstand liege bei 5,9 Prozent. "Das ist der höchste Stand im Freistaat seit dem Start der Halbjahresstatistik vor sieben Jahren."