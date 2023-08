Kretschmer: Bundesregierung betreibt Politik, die spaltet

Freiberg.

Ministerpräsident Michael Kretschmer hat der Berliner Ampel-Koalition vorgeworfen, mit ihrer Politik die Spaltung im Land zu fördern. "Ich glaube, dass in der Bundesregierung in vielen Punkten eine Politik betrieben wird, die spaltet", sagte der CDU-Politiker am Freitag in Freiberg. Es gebe in der Bevölkerung große Verunsicherung mit Blick auf die Zukunft, sagte Kretschmer.