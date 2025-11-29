Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sachsen
Kretschmer: "Chemnitz hat Kulturgeschichte geschrieben"
2025 war Chemnitz Kulturhauptstadt Europas. Das Jahr habe geholfen, Europa näher zusammenzubringen, meint Sachsens Ministerpräsident Kretschmer.

Chemnitz.

Das Chemnitzer Kulturhauptstadtjahr hat nach Einschätzung von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) dazu beigetragen, dass Europa mehr zusammenwächst. "Chemnitz hat Kulturgeschichte geschrieben", sagte Kretschmer in einem Video-Beitrag auf Facebook. Mit Freunden in West- und Osteuropa sei verhandelt worden, was Kultur und Europa uns heute und in der Zukunft bedeuten. 

Am Samstag wurde in der Stadt offiziell der Abschluss der Kulturhauptstadt Europas 2025 gefeiert. Den Titel trug Chemnitz zusammen mit dem Städtepaar Nova Gorica (Slowenien) und Gorizia (Italien). (dpa)

