Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Kretschmer kritisiert die Debatte. (Archivbild)
Kretschmer kritisiert die Debatte. (Archivbild) Bild: Carsten Koall/dpa
Kretschmer kritisiert die Debatte. (Archivbild)
Kretschmer kritisiert die Debatte. (Archivbild) Bild: Carsten Koall/dpa
Sachsen
Kretschmer: Debatte um AfD-Zusammenarbeit hilft nicht weiter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sachsens Ministerpräsident fordert, die Ursachen für das Erstarken der AfD in den Blick zu nehmen. Warum er Brandmauern allein nicht für ausreichend hält.

Berlin.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat die Debatte über eine mögliche Zusammenarbeit seiner Partei mit der in Teilen rechtsextremen AfD als nicht hilfreich kritisiert. "Es bringt nichts, immer nur über den Umgang mit der AfD zu reden. Wichtig ist, zu verstehen, warum sie erstarkt ist", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. 

Später im Interview fügte er hinzu: "Wir müssen die Themen lösen, die die Bevölkerung umtreiben. Nur dann kommt Vertrauen in den Rechtsstaat und die Demokratie zurück. Brandmauern helfen uns nicht weiter."

Die Frage, ob er eine Zusammenarbeit mit der AfD in jeder Form ausschließe, wollte er nicht einfach mit Ja oder Nein beantworten, sondern führte aus: "In den vergangenen Jahren habe ich durch mein Handeln als Ministerpräsident die Antwort gegeben. Meine Haltung zu einer Partei, die nicht nur in Sachsen als gesichert rechtsextrem eingestuft ist, ist klar. Da braucht man mit mir nicht weiter drüber reden – ich habe gezeigt, wie ich das sehe." Auf abermalige Nachfrage antwortete er: "Ich bekenne mich dazu, dass ich verstanden habe, dass man über die Gründe für das Erstarken der AfD reden muss."

Parteitagsbeschluss schließt Zusammenarbeit aus

Ein Parteitagsbeschluss der CDU zum Umgang mit AfD und Linken aus dem Jahr 2018 schließt "Koalitionen und ähnliche Formen der Zusammenarbeit" mit beiden Parteien aus. Ein bekräftigender Präsidiumsbeschluss von 2020 hält fest: "Für die CDU Deutschlands gilt: Es gibt keine Zusammenarbeit mit der AfD – weder in direkter, noch in indirekter Form." Zugleich heißt es in einem erläuternden CDU-Papier vom selben Tag: "Gewisse Berührungspunkte lassen sich im parlamentarischen Alltag nicht vermeiden." Als Beispiel wird auf Gewissensentscheidungen der Abgeordnete wie etwa bei der Organspende hingewiesen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
15:00 Uhr
2 min.
Zug aus Tschechien im Erzgebirge entgleist - Triebwagen landet am Bahnhof mit der Nase im Dreck
 5 Bilder
Ein Zug aus Tschechien ist am Samstag in Johanngeorgenstadt auf das falsche Gleis gefahren.
Am Samstag ist ein Zug der tschechischen Bahn in Johanngeorgenstadt auf ein Anstellgleis geraten und schließlich entgleist. Die Bergung war schwierig.
Beate Kindt-Matuschek
10.11.2025
2 min.
AfD nach Steinmeier-Rede empört
AfD-Chef Tino Chrupalla spricht von Spaltung. (Archivbild)
Bundespräsident Steinmeier warnt in seiner Rede zum 9. November vor Demokratiefeinden. Die AfD erwähnt er nicht direkt, sie fühlt sich aber gemeint - und wirft Steinmeier Amtsmissbrauch vor.
24.11.2025
2 min.
Rubio macht Hoffnung auf überarbeiteten Friedensplan
Die Ukraine könnte US-Außenminister Marco Rubio zufolge mehr Bedenkzeit bekommen.
Überraschend positiv zeigt sich US-Außenminister Marco Rubio nach Konsultationen mit Vertretern der Ukraine in Genf. Wie ist der jetzige Stand der Ukraine-Gespräche?
24.11.2025
1 min.
Friedensplan: Rubio weicht Frist für Zusage von Ukraine auf
Die Ukraine könnte US-Außenminister Marco Rubio zufolge mehr Bedenkzeit bekommen.
Bis Donnerstag sollte sich die Ukraine mit Blick auf den US-Friedensplan entscheiden - das hatte US-Präsident Trump ursprünglich forciert. Nun relativiert sein Außenminister Rubio die Frist.
09:05 Uhr
3 min.
Bibbern im Erzgebirge: Minus 22 Grad Celsius Sonntagfrüh im kältesten Ort Deutschlands
 9 Bilder
Mit einem Kälterekord für ganz Deutschland meldet sich das Erzgebirge.
Die erste Rekordmeldung aus der Kältekammer des Erzgebirges kommt dieses Jahr doch recht früh. Mit Temperaturen von verbreitet minus 5 bis minus 10 Grad Celsius hat Deutschland eine bitterkalte Nacht hinter sich.
André März
07.11.2025
2 min.
AfD weist Landesverrat-Vorwurf wegen Russlandreise zurück
Weist Kritik aus der Union an der geplanten Russlandreise mehrerer AfD-Politiker zurück: AfD-Spitzenpolitiker Bernd Baumann.
Nach scharfem Gegenwind aus der Union verteidigt die AfD die geplante Russlandreise ihrer Delegation. Warum sie den Vorwurf des Landesverrats für unbegründet hält.
Mehr Artikel