Kretschmer fordert höhere Pendlerpauschale

Über die Pendlerpauschale werden Menschen bei den Kosten für den Arbeitsweg entlastet. Ist der Betrag in seiner bisherigen Höhe noch zeitgemäß? Nein, sagt Ministerpräsident Kretschmer.

Zwickau.

Um Autofahrer zu entlasten, hat Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) eine höhere Pendlerpauschale gefordert. In den vergangenen Jahren habe die Politik dem öffentlichen Personennahverkehr viel Aufmerksamkeit geschenkt, sagte Kretschmer am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Zwickau. Er nannte etwa das Deutschlandticket. "Die Menschen, die aufs Auto angewiesen sind, haben davon nichts."