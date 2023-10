Kretschmer fordert mehr Einsatz für Hochtechnologien

Paris.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat von der EU mehr Einsatz für den Erhalt des Industriestandorts Europa gefordert. Nötig sei eine Förderung von Hochtechnologien und eine Stärkung der wirtschaftlichen Durchschlagskraft, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag in Paris beim Wirtschaftstag der Deutsch-Französischen Industrie- und Handelskammer (AHK). "Geschwindigkeit ist das A und O, und so wie es in der Europäischen Union derzeit läuft, geht es nicht."