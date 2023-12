Kretschmer für Merz als CDU-Kanzlerkandidat

Dresden. Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Michael Kretschmer hat sich erneut für Bundestagsfraktionschef Friedrich Merz als Kanzlerkandidat der Union ausgesprochen. Er leiste als Parteichef seit zwei Jahren "hervorragende Arbeit, er hat die CDU wieder geeint und ist damit der logische Kanzlerkandidat", sagte Sachsens Ministerpräsident im Interview mit der Bild-Zeitung. "Ich kenne ihn lange und traue ihm zu, das Amt des Bundeskanzlers deutlich erfolgreicher auszufüllen als derzeit Olaf Scholz."

Die Ampel verstehe nicht, "was in diesem Land passiert", kritisierte Kretschmer die Einigung der Bundesregierung nach dem Haushaltsstreit. "In einer Rezession zusätzliche Belastungen zu beschließen, ist unverantwortlich", postete er auch auf der Nachrichtenplattform X (vormals Twitter). "Spediteure, Handwerker & Mittelständler erklären mir, dass die aktuellen Belastungen kaum noch zu stemmen sind. Und dann erhöht die Ampel den Preis für CO2." (dpa)