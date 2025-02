Kretschmer: Größter Feind der AfD ist die CDU

Sachsens Ministerpräsident Kretschmer stellt sich in der Migrationsdebatte klar hinter Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz. Haltung ersetze nicht Handeln.

Leipzig.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat sich klar gegen die AfD abgegrenzt. "Die AfD hat einen großen Feind und das ist die CDU", sagte der CDU-Politiker im ZDF-Morgenmagazin. Er habe stets klargemacht, dass er nicht mit der AfD zusammenarbeite.

Auf das Vorgehen in der letzten Woche, als die CDU im Bundestag einen Antrag zur Verschärfung der Migrationspolitik mit Stimmen der AfD am Mittwoch durchgesetzt hatte, wollte Kretschmer nicht eingehen. Er betonte jedoch, dass das Thema Migration das drängendste der Menschen in Deutschland sei. "Wenn wir das Thema Migration nicht klären, wird der Rechtspopulismus weiter zunehmen." Haltung ersetze nicht Handeln. (dpa)