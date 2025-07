Kretschmer hält EU-Klimaziel für unrealistisch

Europa soll bis 2050 klimaneutral sein - also nicht mehr Treibhausgase ausstoßen, als wieder gebunden werden können. Bis 2040 wird eine Minderung um 90 Prozent empfohlen. Doch ist das machbar?

Dresden/Brüssel.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hält die Klimaziele der Europäischen Kommission für unrealistisch. Eine Reduktion des CO2-Ausstoßes von 90 Prozent bis zum Jahr 2040 gehe "an der Realität unserer Industrie vorbei", sagte Kretschmer in Dresden. "Klimaschutz muss ambitioniert sein, aber er muss auch machbar und bezahlbar bleiben. Sonst verlieren wir Arbeitsplätze, Wertschöpfung und am Ende auch die Akzeptanz der Menschen."