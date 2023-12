Kretschmer kritisiert Energiepolitik der Bundesregierung

Riesa.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat in seiner Neujahrsansprache zum wiederholten Male die Energiepolitik der Bundesregierung kritisiert. "Der drastische Anstieg der Strompreise macht uns allen zu schaffen. In vielen Gesprächen höre ich die Sorgen wegen der Energiepolitik der Bundesregierung", sagte der CDU-Politiker in seiner Rede, die er in einem Stahlwerk in Riesa aufgezeichnet hat. Die Neujahrsansprache wird nach Angaben der Staatskanzlei am 1. Januar 2024 um 19.25 Uhr im MDR-Fernsehen ausgestrahlt.