Kretschmer lädt Bauernvertreter ins Kabinett ein

Dresden.

Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat Vertreter der Bauern zur Kabinettssitzung am kommenden Dienstag eingeladen. Die Landesregierung spreche mit den Landwirten - die Bundesregierung müsse dies auch tun, erklärte er am Donnerstag in einer Mitteilung. "Es braucht eine Politik des Zuhörens und des gegenseitigen Verständnisses." Kretschmer forderte den Bund auf, geplanten Kürzungen in der Landwirtschaft zurückzunehmen und mit den Verbänden einen Kompromiss zu finden. Sachsen werde den Kürzungen im Bundesrat nicht zustimmen, betonte Kretschmer.