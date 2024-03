Kretschmer: Menschen aus der Ukraine sind Bereicherung

Dresden.

Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat sich für eine stärkere Einbeziehung ukrainischer Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt ausgesprochen. "Sie sind willkommen und eine große Bereicherung für unser Land", sagte er am Freitag bei einem Besuch im Ukrainischen Haus, einer Begegnungsstätte für Geflüchtete und der Dresdner Bevölkerung. Die Menschen aus der Ukraine seien top-ausgebildet, jung und motiviert. Es sei vorbildlich, wie sie ihr Leben weiter gestalten und was sie in den vergangenen Monaten in Sachsen alles auf die Beine gestellt hätten. Davon könnten die Menschen in Sachsen auch lernen, etwa in puncto Digitalisierung. Da sei die Ukraine moderner als Deutschland.