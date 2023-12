Kretschmer: Nächstenliebe ist Kitt der Gesellschaft

Dresden.

Sachsens Regierung hat gemeinsam mit den Kirchen einen würdevollen Umgang mit Flüchtlingen angemahnt. Das Prinzip von Nächstenliebe und gelebter Verantwortung sei ein wesentlicher Kitt der Gesellschaft, sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Dienstag nach einem Treffen des Kabinetts mit dem Bischof des Bistums Dresden-Meißen, Heinrich Timmerevers, und dem evangelischen Landesbischof Tobias Bilz. Christliches Leben, die christlichen Kirchen würden an Gemeinwesen und Wärme etwas schaffen, was der Staat so nicht leisten könne. Geflüchtete seien keine Nummern und Zahlen, sondern Menschen, mit denen man menschlich umgehen müsse.