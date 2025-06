Kretschmer sieht Erhöhung des Mindestlohnes kritisch

Ein höherer Mindestlohn wird nicht nur positiv gesehen. Sachsens Ministerpräsident reiht sich bei den Kritikern ein. Wirtschaften dürfe in Deutschland nicht teurer werden, argumentiert er.

Dresden.

Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sieht die geplante Erhöhung des Mindestlohnes kritisch. "Es ist eine von vielen Entscheidungen, die sehr deutlich zeigen, dass handelnde Personen die dramatische wirtschaftliche Situation in Deutschland unterschätzen", sagte er in Dresden. 100.000 Industriearbeitsplätze seien in den vergangenen zwölf Monaten in Deutschland abgebaut worden. "Die Bundesrepublik ist nicht mehr wettbewerbsfähig. Wirtschaften in Deutschland muss dringend günstiger und nicht teurer werden."