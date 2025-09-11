Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In einer Regierungsbefragung ergreift am Donnerstag Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) das Wort.
In einer Regierungsbefragung ergreift am Donnerstag Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) das Wort. Bild: Robert Michael/dpa
In einer Regierungsbefragung ergreift am Donnerstag Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) das Wort.
In einer Regierungsbefragung ergreift am Donnerstag Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) das Wort. Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Kretschmer spricht im Landtag zu Investitionen in Kommunen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ministerpräsident Kretschmer stellt im Landtag Pläne für Investitionen in Sachsen und die Kommunen vor. Es stehen auch Debatten zu Steuern, Wehrpflicht und zum Nationalpark Sächsische Schweiz an.

Dresden.

Im Landtag spricht heute Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) zur Modernisierung des Freistaats. In der Regierungsbefragung soll es Investitionen in Land und Kommunen gehen. 

Die Sitzung beginnt (10.00 Uhr) mit drei aktuellen Debatten zu den Themen "Wiedervereinigung ohne Einheit" auf Antrag des BSW, der Besteuerung von Superreichen (SPD) und zur Weiterentwicklung des Nationalparks Sächsische Schweiz (Grüne). Beraten wird anschließend auch über einen Antrag der Linken zu Wehrpflicht und Freiwilligendiensten.

Laut Tagesordnung stehen zudem Entscheidungen zu weiteren Anträgen an, darunter eine "Führerscheinoffensive für Auszubildende" (AfD) und die Verteilung des Sondervermögens vom Bund an die Länder (Linke). (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
21:26 Uhr
3 min.
„Viel zu ängstlich“: Harmloser FSV Zwickau kassiert Auswärtspleite
Der Zwickauer Lukas Eixler (l.) kommt hier gegen VSG-Torwart Luis Klatte zu spät. Es war eine der ganz wenigen Zwickauer Möglichkeiten im ersten Durchgang.
Der FSV Zwickau ist in der Fußball-Regionalliga bei der VSG Altglienicke mit 0:3 (0:1) unter die Räder gekommen.
Knut Berger
15:51 Uhr
2 min.
Kretschmer: Überwiegender Sondervermögen-Teil für Kommunen
Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) äußerte sich bei einer Regierungsbefragung im Landtag. (Archivbild)
4,8 Milliarden Euro bekommt der Freistaat aus dem Sondervermögen des Bundes. Wie viel Geld davon den Kommunen zusteht, ist noch unklar.
10.09.2025
2 min.
Landtag beschäftigt sich mit Windenergie
Am Mittwoch berät der Landtag in Dresden über zwei Anträge zum Thema Windenergie. (Symbolbild)
Gleich zwei Anträge zur Windkraft stehen auf der Tagesordnung. Außerdem geht es um die Wissenschaft, Waldbrände und Steuern für Superreiche.
11.09.2025
4 min.
„Keine Festlegung zu keinem Betrag“: Olympia statt Krankenhäuser? Was Kretschmer zu den Bundes-Milliarden in Sachsen sagt
Holt er Olympia nach Sachsen? Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) äußert sich im Landtag zur geplanten Verteilung des sächsischen Anteils an den Infrastruktur-Milliarden des Bundes.
Der Ministerpräsident nennt bei seiner Befragung im Landtag zum Infrastruktur-Sondervermögen erstmals eine Summe für den Masterplan Südwestsachsen. Prompt meldet ein Oberbürgermeister Korrekturbedarf an.
Tino Moritz
12:30 Uhr
2 min.
Insolvenz: Geschäft in der Galerie Roter Turm vorerst geschlossen
In der Galerie Roter Turm ist ein Geschäft vorübergehend geschlossen.
Der Laden war erst vor gut einem Jahr eröffnet worden. Nun sind die Regale halbleer und die Zukunft des Shops ist ungewiss.
Benjamin Lummer
21:02 Uhr
4 min.
Händlerherbst in Rochlitz: Die Bilder des langen Abends
 19 Bilder
Der Händlerherbst in Rochlitz hat die Innenstadt pulsieren lassen. Mode, Musik und mehr zog viele Gäste an. Und für den guten Zweck wurde geradelt.
Falk Bernhardt
Mehr Artikel